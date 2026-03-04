A- A+

SAÚDE Até 2040, 50% das crianças e adolescentes no Brasil estarão com sobrepeso, mostra novo atlas No mundo, 20,7% daqueles entre 5 e 19 anos já estão acima do peso, pela primeira vez um percentual maior do que o de jovens abaixo do peso

O novo Atlas Mundial da Obesidade 2026, divulgado na terça-feira (3) pela Federação Mundial de Obesidade, alerta que 20,7% das crianças e adolescentes entre 5 e 19 anos, o equivalente a uma a cada cinco, têm sobrepeso ou obesidade.

O número revela um aumento em relação a 2010, quando era de 14,6%. Com isso, a estimativa é que, em 2026, pela primeira vez, o percentual de sobrepeso infantil ultrapasse o de jovens abaixo do peso no mundo.

O total equivale a 419 milhões de crianças e adolescentes pelo planeta. A federação estima que, em 2040, o número deve subir para 507 milhões e representar 26,4%, mais de 1 a cada 4.

Especificamente com obesidade, o atlas mostra que 8,7% têm o diagnóstico hoje, o que corresponde a 177 milhões de jovens, o que deve crescer para 11,9%, 228 milhões de indivíduos, em 2040.

No Brasil, o cenário é pior. O atlas estima que 6,6 milhões de crianças e adolescentes estão com sobrepeso e obesidade, o equivalente a quase 40% da faixa etária. A projeção é que, em 2040, o percentual chegue a metade daqueles de 5 a 19 anos. Os dados são preocupantes, avalia Bruno Halpern, vice-presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica (Abeso) e presidente eleito da próxima gestão da Federação Mundial de Obesidade:

"Importante notar que o Brasil tem um crescimento maior da obesidade nessa faixa etária nas classes sociais mais baixas. O que mostra que ela está associada ao nível socioeconômico, e que a dificuldade em comprar alimentos saudáveis, cozinhar em casa, são fatores que levam muitas famílias de baixa e média renda a optarem por ultraprocessados e itens de baixo valor nutricional. A obesidade não é uma questão de escolhas individuais, está muito associada à condição socioeconômica".

A Federação alerta que o mundo caminha para não cumprir a meta global de interromper a alta da obesidade infantil até 2030. E ressalta que o quadro leva a condições de saúde semelhantes às observadas entre adultos, incluindo risco aumentado para diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares, que são a principal causa de morte hoje no Brasil e no mundo.

Segundo o documento, embora a obesidade tenha sido anteriormente mais associada a países de maior renda, hoje os aumentos de prevalência estão ocorrendo de forma mais acelerada em nações de média e baixa renda, como o Brasil.

Para Hapern, assim como para os responsáveis pelo atlas, são necessárias medidas urgentes para frear esse crescimento pelo mundo, como implementar impostos seletivos sobre bebidas adoçadas e ultraprocessados, restringir propaganda direcionada às crianças e fortalecer estratégias de promoção de atividade física, alimentação saudável nas escolas, aleitamento materno e atenção primária à saúde.

"Tem pontos em que o Brasil vai bem. Oferecer comida saudável em escolas é uma política forte no país. Mas não é suficiente. O consumo de ultraprocessados, embora ainda seja menor que a média mundial, está crescendo. Precisamos de ações conjuntas, de estratégias bem feitas", defende Halpern.

Para a diretora-executiva da Federação Mundial de Obesidade, Johanna Ralston, os governos não devem hesitar em implementar ações do tipo: “não é correto condenar uma geração à obesidade e às doenças crônicas não transmissíveis — potencialmente fatais — que muitas vezes a acompanham”, afirma em nota.

