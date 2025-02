A- A+

Tarifas Até o preço da Barbie pode subir nos EUA com as tarifas de Trump Cerca de 40% dos produtos da Mattel são provenientes da China

A Mattel avalia a possibilidade de aumentar o preço de seus brinquedos Barbie e Hot Wheels para compensar o custo das tarifas do presidente Donald Trump.

A fabricante de brinquedos com sede em El Segundo, Califórnia, primeiro buscará tornar mais eficiente sua cadeia de suprimentos ou realocar parte da produção antes de decidir se repassará o custo adicional aos consumidores, disse o CEO, Ynon Kreiz, em entrevista nesta terça-feira.

No sábado, Trump impôs uma tarifa de 10% sobre produtos fabricados na China, de onde a Mattel obtém aproximadamente 40% de seus produtos. Isso é inferior à média da indústria global de brinquedos, que adquire cerca de 80% de seus produtos do país, afirmou.

Trump também havia ordenado tarifas de 25% sobre as importações do México, de onde a Mattel obtém quase 10% de seus produtos. Na segunda-feira, o presidente americano suspendeu essas taxas por pelo menos 30 dias, depois que o país se comprometeu a enviar um maior número de soldados para patrulhar sua fronteira com os EUA.

“À medida que buscamos tomar medidas de mitigação, começamos com nossa cadeia de suprimentos, mas a definição de preços também é uma das opções que estamos considerando”, disse Kreiz. “Trabalharemos em estreita colaboração com nossos parceiros varejistas e nos certificaremos de ter a variedade adequada de produtos disponíveis a preços acessíveis.”

A Mattel anunciou nesta terça-feira vendas e lucros que superaram as expectativas dos analistas para o quarto trimestre. A receita do trimestre aumentou 1,6%, alcançando US$ 1,65 bilhão. O lucro por ação, após ajustes, subiu para 35 centavos, quando os analistas esperavam 20 centavos. O controle de custos elevou as margens brutas para mais de 50%.

O segmento de maior crescimento da Mattel foi a categoria de veículos de brinquedo, impulsionada pelo desempenho da marca Hot Wheels, que compensou parcialmente as quedas na demanda por Barbie e artigos para bebês.

As vendas totais caíram 1,1% no ano passado, em meio a uma demanda fraca por brinquedos. A Mattel prevê que as receitas voltem a crescer em 2025, com um aumento esperado nas vendas líquidas de até 3%. O lucro operacional ajustado deve ficar entre US$ 740 milhões e US$ 765 milhões, e a empresa pretende recomprar ações no valor de US$ 600 milhões.

Sob a liderança de Kreiz, a Mattel tem buscado diversificar seu negócio de brinquedos, adaptando algumas das marcas mais conhecidas da empresa, como os carros em miniatura Matchbox e as bonecas Polly Pocket, para filmes, programas de TV e videogames.

Em 2023, o filme Barbie da Mattel, lançado pela Warner Bros. Discovery, se tornou o filme de maior bilheteira na história desse estúdio e contribuiu com aproximadamente US$ 100 milhões para a receita operacional da Mattel naquele ano.

