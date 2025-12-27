A- A+

BRASIL Até quando vai a onda de calor que atinge o País? Apesar do risco de temporais, as temperaturas seguem elevadas em grande parte do Brasil

O fim de semana será marcado pelo avanço de uma frente fria, calor e umidade, condição climática que deixará o tempo instável neste fim de semana em diversas regiões do País. No entanto, conforme a Climatempo, apesar do risco de temporais, as temperaturas seguem elevadas em grande parte do Brasil.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) permanece ativo até segunda-feira, 29, o alerta vermelho para perigo de onda de calor, que é válido para os seguintes Estados:

São Paulo

Rio de Janeiro

Trechos de Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina

Também há outro alerta amarelo para onda de calor vigente no País desde esta sexta-feira, com validade também até segunda-feira.

Veja os Estados afetados:

Goiás

Minas Gerais

Espírito Santo

Os últimos dias do ano estão sendo marcados por elevadas temperaturas em diversas áreas do Brasil, em razão de um bloqueio atmosférico que se estabeleceu sobre parte do País. Isso dificulta a atuação de sistemas meteorológicos e favorece a persistência do calor ao longo dos dias, principalmente no Sudeste, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Frente fria provoca temporal, mas calor segue intenso

Em meio ao registro de temperaturas elevadas, também há registro de uma frente fria. Apesar do risco de temporais, o calor ainda segue intenso neste fim de semana em diversas partes do País.

Alerta amarelo para tempestades atinge os seguintes Estados ao menos neste sábado:

São Paulo

Minas Gerais

Goiás

Mato Grosso do Sul

Paraná

Trechos de Santa Catarina

Também há outro alerta amarelo válido até este sábado para outras áreas do Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

No Estado gaúcho e trecho do Estado catarinense, também incide um alerta laranja para perigo de tempestade com validade até este sábado.

Há ainda outro aviso amarelo para chuvas intensas vigente em Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Veja a seguir a previsão para este sábado por região:

Região Sudeste

A partir da tarde deste sábado, 27, as instabilidades aumentam, com chuva moderada a forte em São Paulo e na metade oeste de Minas Gerais. Há risco de temporais no interior e nordeste paulista e no sul e sudoeste mineiro. As chuvas diminuem no domingo, 28, e as temperaturas seguem elevadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Região Sul

O avanço da frente fria combinado ao ar quente e úmido provoca pancadas de chuva neste sábado nos três Estados do Sul. No Rio Grande do Sul, principalmente na metade sul, há risco de temporais e volumes elevados de chuva, com situação de perigo no sul gaúcho. O fim de semana é marcado por calor com pancadas isoladas e temporais pontuais.

Região Centro-Oeste

Segundo a Climatempo, as chuvas perdem intensidade e ocorrem de forma mais irregular. Expectativa de tempo instável e abafamento As pancadas ganham força em Mato Grosso e no oeste e sudeste de Goiás, com intensidade moderada a forte. Entre o fim da tarde e à noite, as instabilidades aumentam no Mato Grosso do Sul.

Região Nordeste

As instabilidades seguem concentradas no Maranhão, com chuva moderada a forte na faixa central do estado e no extremo oeste do Piauí, de acordo com a Climatempo. O calor, porém, segue predominando em toda a região.

Região Norte

As pancadas de chuva ficam mais concentradas no Acre e oeste do Amazonas, com intensidade moderada a forte e risco de temporais. Roraima continua com tempo mais aberto e calor.

