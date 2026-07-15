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América do Sul Ateliê de moda passa a confeccionar bolsas mortuárias após terremotos na Venezuela Em 24 de junho, quando dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram Caracas e devastaram o estado vizinho de La Guaira, o estilista venezuelano Efraín Mogollón se perguntou como poderia ajudar diante da emergência

Em um ateliê de moda na Venezuela, as linhas de cores vibrantes usadas para confeccionar vestidos foram deixadas de lado. O preto passou a predominar. Agora, o local produz bolsas mortuárias para doá-las a equipes de resgate e familiares que recuperam corpos dos escombros após os dois terremotos.

Em 24 de junho, quando dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 atingiram Caracas e devastaram o estado vizinho de La Guaira, o estilista venezuelano Efraín Mogollón se perguntou como poderia ajudar diante da emergência.

"Estávamos em estado de choque porque era uma tragédia devastadora e precisávamos entender o que poderíamos fazer a partir daquilo que sabemos fazer", contou Mogollón, de 44 anos, à AFP durante uma visita a La Guaira.

"E, neste caso, era costurar, colocar minha equipe para trabalhar e colocar esse plano de ação em prática", explicou. Na primeira semana após os terremotos, "começamos a fazer bolsas mortuárias".

A grife ByEfraínMogollón foi criada há 15 anos na cidade de Maracay, no estado de Aragua, no centro do país. Desde então, suas peças características, com mangas amplas de babados e saias drapeadas, conquistaram reconhecimento internacional e desfilaram em importantes passarelas.

Mas o foco do trabalho mudou temporariamente após a catástrofe provocada pelos dois terremotos, ocorridos com menos de um minuto de intervalo, que já deixaram mais de 4.700 mortos.

O governo evita falar em desaparecidos, mas a ONU estimou que o número pode chegar a 50 mil e anunciou o envio de 10 mil bolsas mortuárias.

Diante da superlotação dos hospitais e do necrotério, o governo improvisou um depósito de corpos nos silos do porto de La Guaira. Também ampliou um cemitério para sepultar centenas de vítimas que ainda não foram identificadas.

Apoio diante da dor

As 22 costureiras do ateliê guardaram a seda, o linho, o tafetá e o algodão e passaram a trabalhar com polietileno de alta densidade de 500 micras e um tecido impermeável com revestimento especial para confeccionar bolsas mortuárias de três metros de comprimento por 90 centímetros de largura.

Ao lado dos manequins, estão expostas bolsas pretas envoltas em plástico, com uma imagem do Sagrado Coração de Jesus colada na superfície.

"Foi um impacto quando nos deram a notícia do que iríamos fazer. Mas, ao mesmo tempo, sentimos que estamos fazendo o bem", afirmou Grismary Villegas, de 21 anos, enquanto costurava uma bolsa com linha azul-escura. "É uma forma de apoiar as pessoas neste momento de dor."

Villegas trabalha no ateliê desde os 17 anos, seguindo os passos da avó e da tia, também costureiras. Ela costura desde os oito anos, mas diz que jamais imaginou realizar esse tipo de trabalho.

"Há muita gente ajudando e isso é o mais importante. Nos momentos mais difíceis, um país precisa permanecer unido (...) Vou continuar colaborando", acrescentou, esperançosa de que "não sejam necessárias mais bolsas, que não haja mais tragédias".

"Um mal necessário"

Até segunda-feira (13), o ateliê de Mogollón havia confeccionado mil bolsas. Metade foi doada ao serviço nacional de medicina e ciências forenses em Caracas, e o restante foi entregue diretamente a equipes de resgate e familiares das vítimas.

"Ir à zona zero do desastre mudou completamente a perspectiva, não apenas a minha como diretor criativo, mas a de toda a equipe (...) Começamos produzindo um lote de 48 bolsas por dia nos três primeiros dias e chegamos a 200 bolsas diárias na última semana", afirmou.

Andrea Vizcaíno, médica de 38 anos, considera que o trabalho do estilista é "um mal necessário".

"Não podemos dizer que isso seja bom. Mas posso dizer uma coisa: é útil para ajudar as famílias", afirmou.

Carlos Solórzano, voluntário de 44 anos que atua nos escombros de conjuntos habitacionais em La Guaira desde o terceiro dia após a tragédia, concorda.

Durante suas visitas aos abrigos onde vivem milhares de pessoas que perderam suas casas, Mogollón identificou outra necessidade: lonas para cobrir o chão e o teto das barracas onde os desabrigados dormem, protegendo-os do frio e da chuva.

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