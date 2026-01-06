A- A+

Saúde Atenção Básica bate recorde no Recife; confira como acessar os serviços da saúde municipal Rede básica de saúde municipal ultrapassou a marca de 1 milhão de atendimentos médicos em 2025

O primeiro monitoramento de resultados de 2025 da Secretaria de Saúde do Recife revelou um marco histórico para a Atenção Básica do município. Pela primeira vez, a rede básica ultrapassou a marca de 1 milhão de atendimentos médicos em 2025.

O avanço da saúde municipal contou com a implantação de novas equipes de Saúde da Família e Saúde Bucal, a ampliação de horários de funcionamento, como as Unidades de Saúde da Família (USF+) e a reorganização da oferta de cuidado mais próxima da população.



O atendimento das USF+ está disponível de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Como usar os serviços de saúde de Atenção Básica do Recife

Para encontrar a unidade de Atenção Básica mais próxima de suas residências, os moradores da capital pernambucana devem acessar o site do Conecta Recife e clicar na aba Categorias de Serviços.



Em seguida, os usuários devem apertar a aba Saúde e conferir as opções disponíveis para agendamento em Consultas.



A partir do primeiro atendimento, os procedimentos necessários serão realizados na própria unidade ou por meio de marcação na Central de Regulação do munícipio.



A unidade de Atenção Básica de Saúde é a porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS) no Recife.

“Estamos acompanhando a gestão por resultados e trazendo dados muito importantes. De 2021 para 2025, só na Atenção Básica, os atendimentos médicos cresceram 179%, saindo de 381 mil para 1 milhão. É um marco histórico para o Recife”, destacou o prefeito do Recife, João Campos.

Saúde da família e bucal

O crescimento também ocorreu na saúde da família e na saúde bucal. No mesmo período entre os anos de 2021 a 2025, os atendimentos odontológicos aumentaram 1.078%.

A cobertura de saúde bucal saiu de 39,5% para 70%, com a meta de alcançar 100% de cobertura nos próximos ciclos de expansão.

Os atendimentos realizados por enfermeiros também registraram um aumento de 126%, passando de 214 mil para 485 mil atendimentos, com equipe multiprofissional no cuidado contínuo, no acompanhamento de condições crônicas e na promoção da saúde.

Dezenas de novas equipes de Saúde da Família e de Saúde Bucal também foram implantadas, ampliando o acesso da população à principal porta de entrada do SUS.

