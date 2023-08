A- A+

funcionamento mínimo Metrô do Recife volta a funcionar neste sábado (5), com capacidade reduzida; greve continua Categoria participou de assembleia de conciliação na sede do TRT-6

Com agenda intensa nesta sexta-feira (4), os metroviários do Recife decidiram obedecer à determinação judicial que estabeleceu o funcionamento mínimo do sistema durante a greve da categoria. A partir das 5h do sábado (5), estações do Metrô do Recife serão reabertas para a população.

Atendendo a uma ação cautelar movida pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a presidente do TRT-6, desembargadora Nise Pedroso, determinou que o metrô funcione com 60% da capacidade em horários de pico e 40% em demais horários, com multa diária de R$ 60 mil em caso de descumprimento.

O sindicato dos metroviários foi notificado oficialmente da decisão na tarde desta sexta (4), durante uma audiência de conciliação.

O encontro, mediado pelo desembargador Sérgio Torres, contou com a participação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e do Ministério Público do Trabalho.

Apesar de voltar a funcionar com capacidade reduzida, o Metrô do Recife segue em greve. Após três horas de audiência, a categoria voltou a se reunir em assembleia geral.



Por maioria, os metroviários decidiram cumprir a determinação enquanto aguardam uma nova rodada de conciliação com a CBTU, marcada para a segunda-feira (7).

Apesar do retorno da operação, os metroviários mantêm o estado de greve por tempo indeterminado.

Veja também

Operação PRF apreende 2 toneladas de maconha escondida em carreta na Via Dutra