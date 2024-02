A- A+

Saúde Atendido em hospital de Garanhuns, no Agreste, homem de 49 anos é diagnosticado com malária Paciente relatou histórico de viagem à Região Amazônica, importante área endêmica do país

Um caso de malária foi notificado pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde de Pernambuco (CIEVS-PE), no último domingo. O paciente é um homem de 49 anos, atendido no Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, no Agreste.

A vítima relatou histórico de viagem à Região Amazônica, importante área endêmica do país, onde desenvolvia sua atividade laboral. O paciente buscou a unidade de saúde após apresentar quadro de febre, onde recebeu os cuidados da equipe de plantão.

Após o atendimento na unidade de saúde, foi realizado o diagnóstico laboratorial através do teste rápido e gota espessa, ambos realizados pelo Laboratório Regional da V Gerência Regional de Saúde (V Geres-Garanhuns), com resultado positivo para malária.

Simultaneamente à suspeita, a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) encaminhou o medicamento especializado para o início do tratamento do paciente. O homem está realizando seu tratamento em casa, não havendo necessidade de internação clínica, de acordo com a SES-PE.

O que é a malária?

A malária é uma doença provocada pelo protozoário de gênero Plasmodium e transmitido pela picada da fêmea do Anopheles, gênero de mosquito conhecido na Região Norte como mosquito-prego ou carapanã. No Nordeste, é conhecido como muriçoca.

É importante frisar que a doença não é endêmica em Pernambuco e que sua transmissão não se dá diretamente de uma pessoa a outra. Seus sintomas mais conhecidos envolvem febre alta, calafrio e sudorese e, caso a pessoa não receba tratamento em tempo oportuno, a doença pode evoluir rapidamente para sintomatologia mais grave e posterior óbito.



Veja também

MINA DE OURO Deslizamento de terra deixa nove pessoas presas em mina na Turquia