A- A+

Chuvas no Recife Atendimento do "Registre-se" é suspenso temporariamente no Recife por causa das chuvas Até o momento, capital pernambucana acumulou 134,8 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas

Os atendimentos da campanha “Registre-se!” foram suspensos temporariamente, durante a manhã desta quinta-feira (15), nos pontos descentralizados do Sesc Santo Amaro, na área Central do Recife; e das unidades do Compaz Alto Santa Terezinha, na Zona Norte; Ibura e Pina, na Zona Sul da capital pernambucana.





A suspensão acontece em razão das fortes chuvas registradas no Recife nesta quarta (14) e quinta-feiras. Até o momento, a cidade acumulou 160,02 milímetros de chuvas nas últimas 24 horas contadas até às 9h desta quinta.

Mais informações sobre a retomada dos serviços serão divulgadas até o fim da manhã pela Corregedoria Geral da Justiça (CGJ) do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

"Registre-se!"

Entre os dias 12 e 16 de maio, das 8h às 18h, Pernambuco está realizando a campanha “Registre-se!”, com o objetivo de garantir documentação básica a pessoas hipossuficientes - que não têm condições financeiras.

A ação oferece gratuitamente serviços como emissão da nova carteira de identidade nacional, título de eleitor e segunda via de certidões de nascimento e casamento.

A campanha integra a Semana Nacional do Registro Civil, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e coordenada no estado pela Corregedoria Geral de Justiça de Pernambuco (CGJ), em parceria com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de Pernambuco (Arpen-PE) e outras entidades.

Veja também