Ambulatório no Recife oferece atendimento gratuito para a saúde da mulher; confira os serviços

O Ambulatório Mulher Integral, localizado na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, está oferecendo atendimento gratuito e especializado para mulheres que necessitam de acompanhamento ginecológico, exames preventivos e orientação sobre saúde reprodutiva.

O serviço tem como foco principal atender mulheres em situação de vulnerabilidade, garantindo acesso à saúde e promovendo qualidade de vida.

As triagens para atendimento começam no dia 18 de março e ocorrem às terças-feiras, a partir das 18h30, e às quintas-feiras, a partir das 8h. São disponibilizadas 10 vagas por ordem de chegada, com aferição da pressão arterial, checagem de sinais vitais e levantamento do histórico de saúde.

A partir dessa avaliação inicial, são indicados exames preventivos e agendadas consultas de retorno conforme a necessidade de cada paciente.

Entre os serviços oferecidos, estão consultas ginecológicas, exames especulares, pré-natal e planejamento familiar, além de testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e atendimento voltado para menopausa e climatério.

Os atendimentos são realizados por alunos e professores da UNIFBV Wyden, supervisionados por especialistas em enfermagem obstétrica e ginecológica, fisioterapia, nutrição, odontologia, direito e psicologia.

Segundo Andrea Tavares, coordenadora do curso de Enfermagem da UNIFBV Wyden, o ambulatório desempenha um papel essencial na assistência à mulher, indo além do atendimento médico tradicional.

“A queixa que traz a mulher ao consultório nos permite enxergar suas diversas necessidades, como sinais de violência doméstica, necessidade de planejamento familiar, suporte psicológico e até mesmo ajustes de acessibilidade no lar. Nosso objetivo é oferecer um atendimento integral e humanizado, promovendo o equilíbrio e o bem-estar dessas mulheres”, explica.

A iniciativa visa suprir uma demanda que muitas vezes não é atendida pela rede pública, principalmente em comunidades carentes da região. As pacientes não precisam de encaminhamento médico e podem comparecer ao local munidas de documento de identidade e comprovante de residência.

Para mais informações, as interessadas podem comparecer ao ambulatório nos dias e horários indicados.



