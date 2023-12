A- A+

ASSISTÊNCIA SOCIAL Atendimento na Casa do Pão e no Centro Pop Maria Lúcia deverá ser retomado nos próximos dias Instituições de apoio realizam a oferta de serviços de alimentação e apoio psicossocial para população vulnerável do Recife

Paralisado desde o dia 22 de novembro, o atendimento na Casa do Pão e no Centro Pop Maria Lúcia, que funcionam na Rua do Imperador Pedro II, no bairro de São José, no Centro do Recife, deverá ser retomado nos próximos dias.

Os locais, que oferecem apoio psicossocial e serviços de alimentação, cuidado pessoal, entre outros, realizaram a suspensão temporária das atividades após um desentendimento entre duas pessoas que eram atendidas pelas instituições de apoio.

Após a resolução do conflito, mediada pela gestão dos pontos de atendimento, algumas obras estruturais passaram a ser realizadas, prolongando o período de inatividade.

De acordo com o Diácono Aerton Carvalho, responsável pela administração da Casa do Pão, as intervenções têm o objetivo de garantir maior qualidade e segurança no atendimento oferecido.

“Colocamos uma chapa, realizamos a solda do contador de energia e alguns ajustes em grades. São intervenções estruturais. Aproveitamos esses dias para arrumar a casa. São vinte pessoas trabalhando diariamente nesse trabalho de reestruturação para garantir que a reabertura aconteça nos próximos dias”.

Entre os serviços disponibilizados, estão a distribuição de refeições, atendimento jurídico com a Defensoria Pública da União e do estado, atendimento médico e de educação.

Para garantir o apoio durante a paralisação das atividades, a Prefeitura do Recife disponibilizou o Centro Pop Glória, localizado na Rua do Sossego, em Santo Amaro, para a população atendida no Centro Pop Maria Lúcia.

“A despeito da alimentação do local não ser um serviço ofertado pela gestão municipal, a segurança alimentar dessa população também está garantida por meio das 1.700 refeições ofertadas nos restaurantes populares Naíde Teodósio e Josué de Castro, localizados no território central, nos bairros de Santo Amaro e São José, respectivamente”, informou a gestão municipal por meio de nota.



Veja também

GUERRA ISRAEL-HAMAS Israel promete prosseguir com a guerra em Gaza 'com ou sem apoio internacional'