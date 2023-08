Atendimento em policlínica de Paulista, que passa por obra, fica suspenso a partir de quinta (3)

A- A+

Desta quinta-feira (3) a 21 de agosto, estará suspenso o atendimento Policlínica Willian Nascimento, no Conjunto Beira Mar, no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. A policlínica conta com 18 especialidades.



O anúncio foi feito esta segunda (31) pela prefeitura do município, informando que, durante esse período, serão realizadas obras internas de requalificação.



As consultas agendadas para esse período, explica a prefeitura, "passarão por um reagendamento, que será prioritário, assim que a unidade for reaberta".



A prefeitura informa também que, "posteriormente, serão retomadas as marcações diárias.

As obras, de acordo com a gestão, são para construção de uma área coberta no terreno da unidade; impermeabilização do teto; renovação das instalações elétricas e hidrossanitárias; pintura geral e redimensionamento dos espaços.

O projeto prevê que, com após a obra, o número de consultórios suba de cinco para 11, e o atendimento, retomado.

