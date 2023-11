Bezerros faz parceria para oferecer, gratuitamente, atendimento veterinário online; saiba mais

A- A+

Estão abertas inscrições para atendimento veterinário online gratuito, no mês de dezembro, para cães e gatos cujos tutores morem em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. Há 500 vagas.



O serviço é oferecido pela prefeitura municipal em parceria com a empresa HealthYard, num acordo de cooperação técnica que prevê 500 consultas online gratuitas por mês. O atendimento é 24 horas por dia, nos sete dias da semana,



Para usar o serviço, o tutor deve fazer o cadastro no setor de Vigilância em Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde - é necessário levar comprovante de residência -, e, a partir daí, terá o acesso liberado.



Além do atendimento veterinário gratuito online, a plataforma dá acesso a uma rede de parceiros com descontos de até 20% em ração, medicamentos, exames, banho, tosa, entre outros benefícios para as famílias cadastradas.



Ate

Após o teleatendimento, caso seja necessário o atendimento presencial do pet, o tutor deve procurar o Departamento de Vigilância em Saúde na Secretaria de Saúde (em frente à Estação – Rua Vitoriano P. de Lima n° 84), para realizar o agendamento do atendimento presencial. Também é possível entrar em contato pelo número (81) 98292-9713, através de ligação ou WhatsApp, bem como através do e-mail: [email protected]. O horário de atendimento é das 7h30 às 13h.

“A parceria com a prefeitura de Bezerros tem como foco a saúde e bem-estar de cães e gatos do município, oferecendo atendimento veterinário de qualidade, disponível 24 horas, com mais comodidade e praticidade. O uso do app é muito simples e intuitivo, basta acessar o aplicativo e, em menos de 1 minuto, o tutor já pode falar diretamente com um veterinário de plantão”, afirma a diretora executiva da HealthYard, Thaís Barros.



Segundo a prefeitura, o acordo, firmado no mês passado, deve perdurar por todo o ano de 2024.

Vet4All

O Vet4all é uma plataforma de telessaúde desenvolvida com o intuito de facilitar e ampliar o acesso a serviços de saúde veterinária. O app está disponível para smartphones Android e IOS. Mais informações no site www.vet4all.com.br ou no perfil do Instagram @vet4all.br.

