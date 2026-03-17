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Serviços Atendimentos fisioterapêuticos gratuitos serão ofertados para pessoas com síndrome de Down em Olinda Ação ocorre nos dias 23, 24 e 27 de março em alusão ao Dia Mundial da síndrome de Down, que será celebrado neste sábado (21)

Em alusão ao Dia Mundial da síndrome de Down, que será celebrado neste sábado (21), a Uninassau Olinda ofertará atendimentos fisioterapêuticos gratuitos para crianças, adolescentes e adultos com a condição genética.



A ação “Inclusão em Movimento” ocorre nos dias 23, 24 e 27 de março, na Clínica-Escola de Fisioterapia da instituição, no Shopping Patteo Olinda.

Os serviços oferecidos são avaliação fisioterapêutica funcional, análise de postura e mobilidade e avaliação de equilíbrio e coordenação motora.

Além disso, com o objetivo de promover saúde, serviço de qualidade e inclusão, familiares e responsáveis receberão orientações sobre estímulos motores, postura, equilíbrio e exercícios que podem ser feitos em casa.

Os pacientes são atendidos por professores e estudantes do curso de Fisioterapia da Uninassau Olinda, que estarão sempre supervisionados pelos profissionais.

“A fisioterapia é de extrema importância no estímulo à autonomia e qualidade de vida dessas pessoas. Além disso, como forma de simbolizar a diversidade e inclusão, os estudantes e professores vão utilizar meias coloridas durante os atendimentos para valorizar as diferenças”, explica Juliany Carvalho, responsável técnica da Clínica-Escola de Fisioterapia.

Com vagas limitadas, os atendimentos serão realizados nos períodos da manhã e tarde. Os interessados devem entrar em contato por meio do WhatsApp (81) 98901-5104.

Down Day

Além dessas ações, a Uninassau Recife participa de uma iniciativa promovida pelo Grupo de Mães Fazendo Acontecer neste sábado (21), das 9h às 12h, no Compaz Ariano Suassuna, no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Os serviços oferecidos pela Instituição de Ensino Superior são exercícios laborais, orientação Jurídica, oficina de Master Chef Kids, orientação de higiene bucal, oficina hidratante natural, atividades na área de Terapia Ocupacional, auriculoterapia e academia de judô.

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