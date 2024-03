Atentado contra opositor russo eleva temor sobre infiltração do Kremlin em países bálticos

A- A+

O atentado contra Leonid Volkov, número dois do líder opositor russo Alexei Navalny, na noite de terça-feira (12), em Vilna, capital da Lituânia, elevou o temor de uma infiltração dos serviços secretos russos nos países bálticos. O governo lituano acusou o Kremlin de estar por trás do ataque a Volkov, de 43 anos, que teve o braço quebrado e sofreu 15 golpes de martelo na perna.

Estônia, Letônia e Lituânia alertaram repetidamente sobre as intenções de Moscou de levar a cabo ações desestabilizadoras no seu território e de perseguir cidadãos russos a quem deram refúgio nos últimos anos. As únicas três ex-repúblicas soviéticas integradas à UE e à Otan estão num período de tensão máxima com o seu vizinho do Leste.

Além de terem emergido como alguns dos mais fortes defensores da causa ucraniana em Bruxelas, os três países, especialmente Estônia e Letônia, têm minorias etnicamente russas – que o Kremlin insiste serem discriminadas – e foram ameaçadas pelo Kremlin inúmeras vezes desde a invasão da Ucrânia.

Os países prenderam dezenas de cidadãos russos nos últimos dois anos, acusados de espionagem ou de preparação de ataques por ordem do Kremlin. Há alguns meses, o Parlamento Europeu lançou uma investigação sobre Tatjana Zdanoka, uma eurodeputada letã suspeita de ter trabalhado para a Rússia durante os últimos 13 anos. No ano passado, as autoridades letãs prenderam uma dezena de pessoas pelas suas alegadas ligações à espionagem russa.

No caso da Estônia, a primeira-ministra Kaja Kallas anunciou, no final de fevereiro, que as forças de segurança do país tinham abortado “uma operação híbrida” de Moscou no seu território. A premier, que é alvo de um mandado de busca e prisão do Kremlin pela destruição de monumentos soviéticos — algo que também afeta outros políticos bálticos — relatou a prisão de “pessoas que trabalhavam para o serviço secreto russo” e que haviam chegado a causar danos materiais ao veículo do Ministro do Interior, Lauri Laanemets.

A diretora do Serviço de Segurança da Estônia, Margo Palloson, afirmou que alguns dos detidos foram recrutados por Moscou através das redes sociais e que as autoridades russas nunca se preocuparam com o que lhes poderia acontecer. Em janeiro, Tallinn também anunciou a prisão de um professor universitário que supostamente espionava para a Rússia.

"Eles usaram-nos como ferramentas" disse Palloson à televisão pública.

Os governantes das três repúblicas bálticas não só temem ações desestabilizadoras. Nas últimas semanas, expressaram preocupação com a possibilidade de a Rússia se atrever a atacá-los diretamente, ou mesmo a invadir uma pequena parte do seus territórios, para testar o princípio de defesa coletiva da Otan, uma pedra angular da Aliança.

Impunidade no coração da Europa

O Kremlin demonstrou inúmeras vezes que os seus agentes podem agir impunemente no coração da Europa. O ex-espião russo Alexander Litvinenko, envenenado em 2006, no Reino Unido, com um isótopo de polônio, foi um dos primeiros assassinatos orquestrados pelo Kremlin em território europeu desde que Vladimir Putin chegou ao poder. O principal suspeito, Andrei Lugovói, agente do Serviço de Segurança Federal (FSB), é hoje deputado no Parlamento russo. Em 2018, Sergei Skripal, outro ex-espião que traiu Moscou, foi envenenado no sul de Inglaterra, juntamente com a sua filha Yulia, com Novichok (o mesmo agente nervoso que foi usado contra o líder da oposição Navalny na Sibéria em 2020).

Na Alemanha, Áustria, França, Bélgica e Espanha, desertores e dissidentes russos, vários deles chechenos, também morreram violentamente nos últimos anos em ataques em que os investigadores apontaram ter o DNA do Kremlin.

Embora os ataques russos em território europeu tenham ocorrido nas últimas duas décadas, a guerra em grande escala na Ucrânia afetou completamente a rede de espiões que o Kremlin tinha meticulosamente destacado na Europa e no resto do Ocidente desde o fim da Guerra Fria. Centenas de funcionários de escritórios diplomáticos russos em território da UE foram expulsos nos últimos 24 meses, acusados de serem agentes de espionagem disfarçados.

Kevin Riehle, especialista em serviços de inteligência da Universidade Brunel, em Londres, e ex-conselheiro de contraespionagem de vários governos dos EUA, explica numa análise recente que a atividade de inteligência russa foi bastante diminuída pelas expulsões do seu pessoal em toda a Europa, mas que “a mudança mais significativa ocorreu nos objetivos perseguidos pela sua inteligência.” Segundo Riehle, a espionagem russa na Europa está agora focada “mais no nível tático do que no estratégico”, tentando influenciar, por exemplo, os principais países que fornecem armas à Ucrânia.

Um dos incidentes mais notórios foi a prisão, em dezembro de 2022, de Carsten Linke, funcionário da inteligência estrangeira alemã, que vazava relatórios para a Rússia até Berlim ser alertada pela inteligência britânica. Outro caso de grande destaque foi o de Olga Kolobova, conhecida como Maria Adela Kuhfeldt Rivera, uma suposta designer de joias que conviveu com os círculos mais seletos do Comando das Forças Conjuntas da Otan em Nápoles. A espiã desapareceu em 2018, logo após o envenenamento de Skripal. Agentes espiões russos também se infiltraram na política europeia. A revista alemã Der Spiegel e a revista russa The Insider revelaram que um deputado do partido ultra Alternativa para a Alemanha (AfD) estava em coordenação com Moscou para protestar contra a ajuda à Ucrânia.

O ex-deputado russo Guennadi Gudkov, pediu esta quarta-feira aos governos europeus que garantam a segurança da oposição exilada após o ataque na Lituânia. Ele está atualmente na Bulgária.

"Foi declarada uma caçada aos representantes mais proeminentes da Rússia no exílio" disse Gudkov, que trabalhou nos órgãos de segurança antes de se dedicar à política e agora garante que o Serviço Federal de Segurança Russo (FSB) criou um departamento especial para “contrapor” a influência de opositores no estrangeiro, a quem o Kremlin considera “inimigos”.

