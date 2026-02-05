A- A+

colômbia Atentado contra senador na Colômbia deixa 2 seguranças mortos O senador não viajava no comboio e está ileso.

Um atentado a tiros nesta quinta-feira (5) contra a caravana de veículos do senador Jairo Castellanos, na qual o legislador não estava presente, deixou dois seguranças mortos, em meio a alertas de violência eleitoral no país, informaram autoridades.

A equipo de Castellanos se deslocava pela região de Arauca, onde há forte presença da guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN), quando atacaram um dos veículos de sua caravana e roubaram outro. O senador não viajava no comboio e está ileso.

"Acabo de falar com o senador Jairo Castellanos, ele está bem, mas profundamente chocado, chorando, pela morte de seus seguranças", disse o ministro do Interior, Armando Benedetti, em vídeo publicado no X.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o veículo com os vidros quebrados e perfurado por dezenas de disparos, embora fosse blindado, segundo a equipo do político.

Diversas organizações emitiram alertas sobre a segurança dos candidatos às eleições presidenciais e legislativas deste ano, que acontecem nos próximos meses.

Quase um terço dos municípios do país estão sob "alerta" de violência eleitoral, segundo a Missão de Observação Eleitoral.

O assassinato do candidato presidencial de direita Miguel Uribe em agosto de 2025, vítima de um atentado a tiros, reviveu os fantasmas da violência do narcotráfico contra políticos das décadas de 1980 e 1990.

Os grupos ilegais, que ganham força no país e se financiam com os rendimentos do tráfico de drogas e de outras atividades ilegais, tentam influenciar o pleito com ameaças e ataques contra candidatos.

Segundo a imprensa local, Castellanos não tinha recebido nenhuma ameaça.

Na região fronteiriça de Arauca operam a guerrilha do ELN e dissidências das extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).

Nos últimos meses, o presidente de esquerda Gustavo Petro, que tentou negociar a paz — sem sucesso — com os diferentes grupos ilegais do país, aumentou a repressão contra esses grupos.

Veja também