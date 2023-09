A- A+

CONFLITO Atentado em delegacia deixa dois mortos na Colômbia Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas após um carro-bomba explodir em uma delegacia no sudoeste do país

Ao menos duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas nesta quarta-feira (20) em um atentado com carro-bomba contra uma delegacia no sudoeste da Colômbia, em meio às negociações de paz entre o governo e grupos armados.

Segundo a polícia, após o atentado houve confrontos na zona rural de Timba, no departamento de Cauca, onde atuam dissidentes das Farc que se afastaram do acordo de paz de 2016 e que iniciarão novos diálogos com o governo em 8 de outubro.

"Por volta de 07h15 da manhã (9h15 em Brasília) um carro-bomba explodiu a aproximadamente 50 metros de uma delegacia, e infelizmente, duas pessoas perderam a vida e duas ficaram feridas", disse o general Tito Castellanos, vice-diretor da polícia, em uma declaração enviada à imprensa.

"Neste momento, as unidades policiais estão sendo intimidadas em um campo de futebol próximo", disse.

Sem referir-se diretamente ao atentado desta quarta-feira o presidente Gustavo Petro assegurou que "as ações" das dissidências do Estado-Maior Central (EMC) na região são uma represália pelas operações militares contra os cultivos de drogas.

"As ações do EMC em Cauca são sua reposta a nossa ofensiva no vale de Micay onde se produz 70% da folha de coca de Cauca. Nosso objetivo se mantém", assegurou o presidente de esquerda na rede social X, antigo Twitter.

A polícia informou que seus agentes "estão sãos e salvos" após o atentado, o que leva a presumir que as vítimas sejam civis.

Paz sob fogo

Até o momento nenhum grupo reivindicou o ataque, nem as autoridades determinaram quem são os responsáveis.

O atentado ocorre um dia após o governo e o maior grupo dissidente das Farc, o EMC, chegarem a um acordo sobre o início de negociações de paz e um cessar-fogo em outubro.

Cercados por plantações de folhas de coca, base da fabricação de cocaína, os representantes do presidente de esquerda Petro e os rebeldes do EMC se reuniram na terça em Suárez, em Cauca. Segundo um comunicado conjunto, a mesa de negociações será instalada em Tibú (leste), na fronteira com a Venezuela. Nesse mesmo dia entrará em vigor uma trégua de 10 meses.

Petro aspira desativar meio século de conflito armado por meio do diálogo com todas as organizações ilegais. Desde novembro, mantém negociações em Cuba, México e Venezuela com a guerrilha do Exército de Libertação Nacional(ELN), a mais antiga da América. Também se aproxima do Clã do Golfo, a maior organização traficante do país.

Rebeldes, traficantes, paramilitares e agentes estatais se enfrentam há mais de meio século em uma guerra que deixa mais de nove milhões de vítimas, em sua maioria deslocados e assassinados.

Colômbia é o maior produtor de cocaína do mundo, combustível da violência.

