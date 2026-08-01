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Tragédia Atentado guerrilheiro deixa 14 feridos na Colômbia a seis dias da posse de Espriella Durante a madrugada, guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) detonaram um caminhão carregado de explosivos em Cúcuta, a cerca de 400 km de Bogotá

Uma bomba da guerrilha do ELN explodiu neste sábado (1º) ao lado de uma delegacia de polícia e deixou 14 feridos no noroeste da Colômbia, perto da fronteira com a Venezuela, a seis dias da posse do presidente eleito Abelardo de la Espriella.

Durante a madrugada, guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN) detonaram um caminhão carregado de explosivos em Cúcuta, a cerca de 400 km de Bogotá, provocando ferimentos em 11 policiais e três civis, segundo o balanço mais recente do Exército.

Devido à explosão de cerca de 15 artefatos, dois dos policiais feridos estão "entre a vida e a morte", declarou William Villamizar, governador do departamento de Norte de Santander, onde ocorreu o ataque em meio à pior onda de violência da última década no país.

Jornalistas da AFP registraram o veículo em chamas, fachadas destruídas e integrantes das forças de segurança e moradores que se aproximavam do local. Mais tarde, as autoridades divulgaram imagens do interior do prédio em ruínas.

"Condeno com absoluta firmeza o covarde atentado terrorista perpetrado em Cúcuta contra nossa Polícia Nacional (...) O terrorismo não intimidará a Colômbia nem dobrará a vontade dos colombianos de viver em paz e segurança", escreveu De la Espriella na rede social X.

Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia.



El terrorismo no intimidará a Colombia ni… https://t.co/awvUm1WaLf — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

O advogado milionário, figura da extrema direita, assumirá o poder em 7 de agosto, substituindo Gustavo Petro, o primeiro presidente de esquerda da história da Colômbia.

Com o apoio do governo de Donald Trump, ele promete intensificar o combate aos grupos guerrilheiros e ao narcotráfico no país que mais produz cocaína no mundo.

"Os responsáveis são os narcoterroristas do ELN, organização criminosa responsável por homicídios, deslocamentos forçados, recrutamento de menores, narcotráfico, mineração ilegal e múltiplas violações do Direito Internacional Humanitário. Eles não representam nenhuma causa social", escreveu no X o ministro da Defesa, Pedro Sánchez.

EL TERRORISMO NO DOBLEGARÁ JAMÁS A COLOMBIA



Condenamos con absoluta firmeza los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta. Los responsables son los narcoterroristas del ELN, organización criminal responsable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores,… https://t.co/WoU968cHHB pic.twitter.com/VteuOjrKmO — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 1, 2026

O ministro elevou para mais de US$ 64 mil (R$ 325 mil) a recompensa por informações que levem à captura dos responsáveis.

"Atroz"

De la Espriella tomará posse em Cali, a terceira maior cidade da Colômbia e alvo frequente de atentados das guerrilhas.

Sua posse contará com um dos maiores esquemas de segurança já previstos para essa cerimônia, com um efetivo de cerca de 11 mil soldados e policiais que realizarão operações terrestres, aéreas e marítimas.

A cerimônia ocorre tradicionalmente em frente à sede do Congresso, em Bogotá, mas o presidente eleito solicitou a transferência do evento para Cali, no sudoeste do país, uma região abalada pelos confrontos entre quadrilhas do narcotráfico e guerrilhas.

Os rebeldes de diferentes facções lançaram advertências ao presidente eleito, que pretende romper com as negociações de paz que Petro mantinha com várias organizações armadas e derrotá-las com mão de ferro.

Para alcançar os objetivos, De la Espriella planeja forjar uma aliança militar com os Estados Unidos e também com Israel.

O atentado deste sábado(1) "é um fato atroz, violento (...) e é lamentável o que aconteceu", declarou à imprensa George Quintero, secretário de Segurança do departamento.

A ONU rejeitou o "ataque indiscriminado" que, além dos feridos, gerou "medo e angústia entre a população".

De la Espriella denunciou em diversas ocasiões a existência de um plano para matá-lo.

Petro, em visita a Cuba, não se manifestou sobre o atentado até o momento.

O presidente colombiano viajou à capital cubana para conversar com seu homólogo Miguel Díaz-Canel sobre a "política de asfixia" dos Estados Unidos contra a ilha, assim como sobre os ataques do governo Trump contra embarcações no Caribe supostamente dedicadas ao tráfico de drogas.

"Quero, de Cuba, me opor a uma guerra no Caribe, os mísseis contra o mar do Caribe direcionados contra narcotraficantes mataram pessoas humildes", escreveu Petro no X na sexta-feira(31).

¿Por qué viajo a Cuba?



Colombia es el paós que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, gracias a nuestra gestión que consiguió por más de 160 votos que Colombia fuera elegida.



Es el mayor triunfo internacional del país.



El programa que eligió la mayoría del pueblo… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 31, 2026

O novo governo representará uma guinada política na Colômbia após quatro anos em que a esquerda no poder tentou, sem sucesso, negociar a paz com os grupos armados e promoveu uma mudança de paradigma na luta contra o narcotráfico, contrária às políticas de Trump.

O presidente eleito buscava inicialmente assumir a presidência em uma unidade militar no conturbado departamento de Cauca, mas Petro não autorizou a iniciativa.

As eleições colombianas foram marcadas pela violência política e pela intensificação do conflito armado, com bombas, drones explosivos e vários atentados contra as forças de segurança.

Em junho de 2025, o pré-candidato à presidência e senador de direita Miguel Uribe Turbay foi baleado em um comício em Bogotá. Ele morreu dois meses depois.

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