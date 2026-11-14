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MUNDO Atentado com explosivo contra residência de jornalista no Panamá De acordo com o jornal, o ataque ocorreu de madrugada, quando uma pessoa desceu de um táxi e lançou um artefato que provocou uma explosão

A casa de um jornalista panamenho conhecido por suas reportagens de investigação pegou fogo neste sábado (14) após um ataque com explosivos, que foi condenado pelo presidente José Raúl Mulino e classificado como “brutal atentado” pela Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP).

A residência atacada, localizada no populoso distrito de San Miguelito, ao lado da Cidade do Panamá, pertence a Rolando Rodríguez, subdiretor associado do jornal La Prensa. O jornalista não se encontrava na casa quando ocorreu o atentado, mas sua esposa estava lá e saiu ilesa.

“Foi um aviso”, declarou Rodríguez, que qualificou o ocorrido como um “atentado terrorista”.

“A pessoa que cometeu este covarde atentado quis atacar os valores da democracia e da liberdade de expressão de todos”, acrescentou Rodríguez em coletiva de imprensa.

No Panamá, ataques físicos contra jornalistas são muito esporádicos.

Rodríguez está prestes a publicar uma investigação que envolve “ex-funcionários deste governo e um importante contratista do Estado”, segundo informou o La Prensa.

De acordo com o jornal, o ataque ocorreu de madrugada, quando uma pessoa desceu de um táxi e lançou um artefato que provocou uma explosão e incendiou a casa e dois veículos estacionados em frente a ela.

Imagens publicadas pelo La Prensa mostram a casa tomada pelas chamas. “Rejeito energicamente a ação violenta (...) a Polícia Nacional está investigando o fato”, afirmou Mulino no X.

O Panamá “não aceita esse tipo de ato sob nenhuma circunstância”, acrescentou o mandatário. A SIP condenou o ocorrido e o classificou como um “brutal atentado”.

É “um ataque de extrema gravidade que exige uma investigação imediata, o esclarecimento dos fatos e garantias de proteção para o jornalista e sua família”, afirmou.

O Ministério Público panamenho abriu uma investigação sobre o caso.

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