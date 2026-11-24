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Colômbia Atentado na Colômbia atribuído a dissidentes das Farc Ataque é o segundo atentado em 24 horas no país e ofusca aniversário do acordo de paz com a extinta guerrilha

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, de direita, apontou dissidentes das Farc como responsáveis por um destrutivo atentado com carro-bomba, em declarações nesta terça-feira (24), quando se completam dez anos do histórico acordo de paz com a extinta guerrilha.

O presidente chegou à cidade de Villavicencio, no centro do país, após a explosão de um carro-bomba na noite de segunda-feira, que deixou 25 feridos e causou graves danos à sede do governo regional e seus arredores.

"O bandido Antonio Medina, das dissidências, é o culpado, e vamos atrás dele. Vamos fazê-lo pagar com sangue", disse o presidente à imprensa, no mesmo dia em que se completam dez anos do histórico acordo de paz que desarmou a maior parte das Farc.

Antonio Medina é o nome de guerra de um comandante de um grupo que rejeitou o acordo, liderado por Iván Mordisco, o criminoso mais procurado da Colômbia.

Após o vácuo de poder deixado pelas Farc, guerrilheiros rebeldes e organizações criminosas alimentam a pior onda de violência desde a assinatura do acordo, com atentados, sequestros e assassinatos.

Este é o segundo atentado em 24 horas na Colômbia, o maior produtor de cocaína do mundo, após um ocorrido na cidade de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela.

A explosão em Villavicencio aconteceu pouco depois das 21h00 de segunda-feira (23h00 no horário de Brasília), no centro da cidade. O incidente abriu uma grande cratera na via, espalhou cacos de vidro e escombros pelas ruas vizinhas e provocou cenas de caos e cortes de energia, constataram jornalistas da AFP.

Os moradores de Villavicencio amanheceram nesta terça-feira entre os escombros de dezenas de edifícios.

"Estamos consternados (...) porque houve uma perda total", disse à AFP Isabel Pavón, comerciante afetada.

Johan Pérez, proprietário de uma loja de chapéus, estava atordoado com a explosão na praça principal de Villavicencio.

Em seu estabelecimento, "as portas ficaram amassadas, os vidros estilhaçados e algumas vitrines internas, quebradas", disse à AFP, com a voz embargada.

"Estamos vivos por milagre", acrescentou.

No poder desde 7 de agosto, De la Espriella conduz uma ofensiva militar, apoiada pelos Estados Unidos, contra grupos armados e narcotraficantes.

"Vamos enfrentar o narcoterrorismo com determinação e vamos conseguir tranquilidade e paz para nossos cidadãos", disse o presidente em Villavicencio, onde comandará uma reunião do conselho de segurança.

Dez anos após acordo de paz

O ataque aconteceu poucas horas antes do 10º aniversário da assinatura do acordo de paz entre o Estado colombiano e as Farc, que levou a então guerrilha mais poderosa do continente a depor as armas.

Minutos antes da explosão e em meio a uma onda de violência, o presidente De la Espriella criticou duramente o custo do acordo de paz assinado em 24 de novembro de 2016, que chamou de "porcaria" e "falsa paz".

"A paz se mede em resultados, não em discursos nem em burocracia", escreveu também no X.

Na área afetada, operam homens que seguem as ordens de Mordisco e disputam com outros grupos as receitas da mineração ilegal e do narcotráfico no país.

"Insistimos na necessidade de unir o país para recuperar o controle do território e garantir a segurança. Reiteramos que a implementação do Acordo de Paz contribuiria para esse fim", escreveu no X o ex-presidente e vencedor do Nobel da Paz Juan Manuel Santos (2010-2018).

Mais cedo, um ataque com drones em Cúcuta deixou três feridos, incluindo um menor de idade. Mais de 80 residências sofreram danos, segundo o governo regional.

Entre janeiro e novembro deste ano, foram registrados no país sul-americano 358 ataques com drones carregados de explosivos, usados habitualmente por organizações criminosas contra as forças de segurança e civis, segundo um documento do Ministério da Defesa ao qual a AFP teve acesso.

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