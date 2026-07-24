Atentado deixa ao menos 15 mortos em posto de controle no Paquistão
Forças de segurança mataram 12 milicianos durante o ataque, ocorrido no distrito de Tank, segundo o Exército
Milicianos detonaram um veículo carregado com explosivos durante a noite perto de um posto de controle de segurança no noroeste do Paquistão, provocando a morte de 15 pessoas, entre soldados, policiais e um funcionário do governo, informou o exército nesta sexta-feira (24).
"Quinze corajosos filhos da pátria, entre eles doze militares, dois policiais e um funcionário do antigo Departamentol, realizaram o sacrifício supremo e alcançaram o martírio", afirmou o serviço de comunicação do Exército em um comunicado sobre o ataque na província fronteiriça de Khyber Pakhtunkhwa (KP).
As forças de segurança mataram 12 milicianos durante o ataque, ocorrido no distrito de Tank, segundo o Exército.
Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque de imediato, mas a área foi sacudida por uma campanha de violência crescente do grupo islâmico Tehreek-i-Taliban Paquistão (TTP).
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O Paquistão atribuiu o aumento dos ataques em Khyber Pakhtunkhwa e na província meridional fronteiriça do Baluchistão à atividade de grupos armados procedentes do Afeganistão, o que o governo talibã negou.
Estas acusações provocaram uma crise profunda e confrontos armados entre os dois países vizinhos, e o Paquistão lançou bombardeios mortais que, segundo afirma, tinham como alvo milicianos em território afegão.
Segundo o governo talibã e a ONU, os bombardeios paquistaneses em junho no leste do Afeganistão deixaram itens de mortos civis.