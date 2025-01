Atentados com bombas aumentam na Suécia

A- A+

Três explosões ocorreram nesta terça-feira na Suécia, que vivencia um aumento nos atentados envolvendo gangues, com uma média de mais de um por dia neste ano.

Duas explosões ocorreram no sul de Estocolmo pela manhã e, horas depois, outra ocorreu do lado de fora de uma mansão na cidade de Helsingborg, no sul do país, sem feridos, disse a polícia.

Duas pessoas foram presas perto da segunda explosão em Estocolmo, quando os agentes identificaram ordens de prisão pendentes contra elas, acrescentaram autoridades policiais.

O porta-voz da polícia, Daniel Wikdahl, disse à AFP que, embora tenham sido presas devidos aos mandados, o fato de estarem perto da cena as torna suspeitas.

A Suécia observa também um aumento nos ataques a tiros e ligados a ajustes de contas entre gangues, e a polícia luta para controlar o mercado ilícito de drogas.

Os executores geralmente são adolescentes contratados por estarem abaixo da idade de responsabilidade penal, que é 15 anos.

O país sofreu 30 ataques a bomba desde o início do ano — a maioria na região de Estocolmo — foram registrados 13 em todo o mês de janeiro de 2024.

Veja também