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Venezuela Aterrissa na Venezuela o primeiro voo direto dos EUA em sete anos Esse é um passo na normalização das relações entre os dois países

O primeiro voo comercial direto em sete anos entre os Estados Unidos e a Venezuela pousou nesta quinta-feira (30) no aeroporto de Caracas, representando mais um passo na normalização das relações entre os dois países.

O voo 3599 da Envoy Air, subsidiária da American Airlines, chegou ao Aeroporto Internacional de Maiquetía por volta das 13h15, horário local (14h15 no horário de Brasília), vindo de Miami, confirmaram jornalistas da AFP.

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