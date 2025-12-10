Qua, 10 de Dezembro

FAKE NEWS

Atestado médico impresso não deixará de valer em 2026, diz CFM

Nota foi divulgada após viralizarem nas redes sociais publicações que afirmavam que documentos físicos deixariam de ser aceitos

O Conselho Federal de Medicina (CFM) esclareceu nesta quarta-feira, 10, que os atestados médicos impressos continuarão tendo validade legal em 2026.

O Conselho Federal de Medicina (CFM) esclareceu nesta quarta-feira, 10, que os atestados médicos impressos continuarão tendo validade legal em 2026.

A nota foi divulgada após viralizarem nas redes sociais publicações que afirmavam que documentos físicos deixariam de ser aceitos no próximo ano.

As fake news diziam que, a partir de março de 2026, somente atestados digitais seriam válidos, sob o argumento de prevenir fraudes, e que empregadores passariam a recusar documentos em papel.

"No Brasil, atestados médicos físicos (em papel) e digitais seguem válidos e plenamente aceitos em todo o território nacional, visto que não há qualquer mudança na legislação, seja emanada pelo Poder Legislativo ou pelo Conselho Federal de Medicina, que determine a emissão exclusiva de atestados por meio digital", afirma trecho do comunicado.

As postagens também alegavam que, a partir da data estipulada, todos os atestados deveriam ser emitidos pela plataforma Atesta CFM, que está judicialmente suspensa e não tem previsão de data para entrar em vigor.

Quando implementada, de acordo com o conselho, a ferramenta deverá contemplar tanto documentos físicos quanto digitais.

