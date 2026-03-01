A- A+

MUNDO Atirador do Texas usava roupa com desenho da bandeira do Irã, diz autoridade policial Atirador foi identificado como Ndiaga Diagne

O atirador que matou duas pessoas em um bar no Texas neste domingo, 1º de março, em um tiroteio que deixou outros 14 feridos, estava vestindo um moletom que dizia “Propriedade de Allah” e uma camisa com o desenho da bandeira do Irã, disse uma autoridade policial.

O atirador foi identificado como Ndiaga Diagne, de 53 anos, segundo a mesma fonte e outra pessoa com conhecimento do caso.



As fontes falaram sob condição de anonimato porque não estavam autorizadas a discutir publicamente a investigação.

O tiroteio ocorreu um dia após Israel e Estados Unidos lançarem um ataque contra o Irã que matou o líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. O FBI, a polícia federal dos EUA, disse que estava investigando o tiroteio como um potencial ato de terrorismo.

Diagne é originalmente do Senegal, de acordo com fontes. Uma das fontes disse que ele foi para os EUA em 2006 e era um cidadão americano naturalizado.

Policiais de Austin atiraram e mataram o atirador, que utilizou tanto uma pistola quanto um fuzil para realizar o ataque, disse a polícia.

O suspeito passou várias vezes em frente ao bar antes de parar e disparar uma pistola da janela de seu SUV contra pessoas em um pátio e na frente do bar, disse a chefe de polícia de Austin, Lisa Davis.

O atirador então estacionou o veículo, saiu com um fuzil e começou a disparar contra pessoas que caminhavam na área, antes que os policiais disparassem contra ele, disse Davis.

