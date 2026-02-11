Qua, 11 de Fevereiro

ATAQUE

Atirador mata 9 pessoas em escola e arredores no Canadá

Real Polícia Montada do Canadá disse que o incidente envolveu um "atirador ativo na escola de ensino médio Tumbler Ridge"

Polícia canadense informa que atirador causou mortes em um escola e nos arredores

Nove pessoas morreram nesta terça-feira (10) em uma área remota do oeste do Canadá, sete em uma escola de ensino médio, e outras duas encontradas sem vida em uma residência, informou a polícia canadense.

A Real Polícia Montada do Canadá disse que o incidente envolveu um "atirador ativo na escola de ensino médio Tumbler Ridge", na província de Columbia Britânica, e que "um indivíduo que se acredita ser o agressor também foi encontrado morto, aparentemente vítima de um ferimento autoinfligido".

