A- A+

EUA Atirador teria como alvo funcionários de Trump, diz procurador-geral dos EUA Blanche, que falou ao programa "Face the Nation", da CBS News, disse que informações ainda são "muito preliminares"

Acredita-se que o atirador que tentou invadir o salão de eventos do jantar dos correspondentes da Casa Branca tinha como alvo altos funcionários do governo de Donald Trump, afirmou neste domingo (26) o procurador-geral interino dos EUA, Todd Blanche.

Blanche, que falou ao programa "Face the Nation", da CBS News, disse que informações "muito preliminares" levaram os investigadores a acreditar que o homem "tinha como alvo membros do governo".

O suspeito "não está cooperando ativamente" e, segundo se acredita, viajou para Washington de trem, partindo de Los Angeles e passando por Chicago, disse Blanche, que estava no salão do hotel Washington Hilton na noite de sábado, junto com o presidente americano e centenas de outras autoridades e jornalistas, durante a tentativa de ataque.

Veja também