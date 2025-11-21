A- A+

Esportes Atividade física para crianças: especialistas explicam benefícios da prática esportiva na infância Exercícios também podem ser aliados na diminuição do tempo de tela dos pequenos

Correr, pular, rodopiar. Essas são ações bastante comuns no dia a dia de boa parte das crianças. Estar em movimento e brincando é quase um atestado de saúde para os pequenos. E quando essa energia é direcionada a uma prática de atividade física, o desenvolvimento pode ser potencializado.



“A prática de atividades físicas é fundamental para o desenvolvimento integral da criança, criando, desde cedo, hábitos favoráveis à promoção da saúde na sua plenitude física, mental, cognitiva e social”, explicou o educador físico e professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Henrique Gerson Kohl.



O professor também destacou que a prática dos exercícios físicos de forma supervisionada também previne o aparecimento de doenças como obesidade, diabetes e hipertensão.

Henrique Gerson Kohl, educador físico. Foto: Cortesia.

A importância da prática de atividades físicas também está ligada a aspectos sociais e cognitivos. A neuropsicóloga e professora da UFPE, Taciana Breckenfeld, elencou os benefícios dos exercícios na rotina das crianças.

“Do ponto de vista de socialização, a gente tem uma melhor integração dos aspectos de negociação, internalização de regras, sentimento de pertencimento e como lidar com autoridade. Tudo isso são habilidades que a criança vai desenvolver e que podem potencializar o seu desenvolvimento mais saudável. Inclusive, esses aspectos de lidar com planejamento, movimento e regras, também há um benefício do ponto de vista cognitivo, fortalecendo a capacidade atencional, além de funções executivas e de memória”, destacou.

Taciana Breckenfeld, neuropsicóloga. Foto: Cortesia.

Redução no tempo de tela



Um dos principais desafios enfrentados pelas crianças das gerações mais recentes é o constante uso de telas, que geralmente é adicionado na rotina por pais ou responsáveis. Incentivar a prática de atividades físicas pode ser uma forma eficaz na diminuição do uso de aparelhos eletrônicos.



“Uma rotina promotora de desenvolvimento e estimulação adequadas precisam diversificar os estímulos. E a atividade física precisa compor esse dia a dia da criança para potencializar de forma eficaz suas habilidades. Desde pequenos, podemos inserir brincadeiras como: correr, passar bola, elástico, pula pula e circuitos. Várias atividades são altamente estimulantes para o emocional e cognitivo da criança”, contou Taciana.



CFE também conta com atividades com foco no desenvolvimento socioemocional. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Vivência na prática



No Recife, um dos espaços que oferece atividades voltadas para o público infantil são os Centros de Formação Esportiva (CFE). O projeto é uma iniciativa do Governo de Pernambuco, por meio de uma parceria entre as Secretarias de Esporte e Educação.

Diversas atividades esportivas são oferecidas no CFE do Santos Dumont. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Um dos atendidos no CFE do Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, é Samuel Nascimento, de 7 anos. O jovem tem diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e costuma ir aos treinos acompanhado do pai, o servidor público Carlos Roberto Evangelista, 45.



“No início foi muito difícil, porque ele realmente não conseguia prestar atenção no que os professores falavam e facilmente ficava disperso. Com a rotina e a persistência, tanto nossa como dele e dos professores, a gente já vê uma alteração maior e uma menor resistência na participação. Ele também está mais alegre. Isso não tem preço”, comentou Carlos.

Além da adaptação de Samuel à rotina de exercícios, Carlos também comentou que vem observando um maior desenvolvimento socioemocional do filho, além de melhoras na alimentação e de problemas intestinais. Para Samuel, participar das atividades vem sendo uma experiência bastante divertida.

“Eu gosto de correr e de brincar com meus amigos. Aqui [no CFE] eu jogo bola e luto”, descreveu o jovem.

Samuel e Carlos. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Cuidados e recomendações



Henrique e Taciana explicam que as crianças podem ser inseridas no hábito dos exercícios físicos desde muito cedo. No entanto, os especialistas ressaltam que é preciso tomar alguns cuidados.



“Desde os primeiros meses de vida, com todos os cuidados de praxe, as crianças podem e devem ser estimuladas ao movimento, através de atividades cujo estímulo vá sendo orientado ao longo da vida, respeitando princípios ligados a nossa individualidade humana. Reforço também a necessidade da supervisão de um profissional de educação física”, apontou Henrique.



“É importante respeitar os limites, entender que precisa existir prazer, um ponto de equilíbrio para que aquela atividade realmente seja benéfica e para que o excesso dela não traga algum tipo de prejuízo para o desenvolvimento infantil. Então tem que avaliar o ambiente adequado, as interações entre os pares e a relação com o professor”, esclareceu Taciana.

Espaços de atividades físicas gratuitas

Além do CFE do Santos Dumont, o centro também tem unidades em São Lourenço da Mata, na Arena de Pernambuco; em Caruaru; em Petrolina, em Macaparana; em Camutanga; e em Fernando de Noronha.

Outro projeto que também oferece exercícios físicos gratuitos para as crianças são as escolinhas do Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Entre as modalidades oferecidas pela iniciativa estão futsal, ginástica rítmica, vôlei, balé, judô, karatê e atividades TEA.

O Centro de Referência Paralímpico, em parceria com o Comitê Paralímpico, também oferece atividades de iniciação esportiva e alto rendimento para crianças e adolescentes com deficiência do Recife.

As modalidades disponíveis são atletismo, bocha, goalball, rugby em cadeira de rodas, parabadminton e natação. Todas as atividades são desenvolvidas na Universidade Federal de Pernambuco, no bairro da Várzea, Zona Oeste do Recife.



Para mais informações, basta ir a uma unidade de CFE ou entrar em contato com cada sede/municipio.

