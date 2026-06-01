Atividade industrial nos EUA atinge o nível mais alto em quatro anos
Investidores esperavam uma melhora menor (para 53,2%)
A atividade manufatureira dos Estados Unidos atingiu, em maio, seu nível mais alto em quatro anos, superando as previsões dos analistas e apesar do impacto da guerra no Oriente Médio, segundo uma pesquisa publicada nesta segunda-feira (1º).
O índice do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês), uma federação profissional, ficou em 54%. É preciso voltar a maio de 2022 para encontrar um resultado mais elevado (55,9%), indicou em um comunicado.
Qualquer valor acima de 50% implica expansão da atividade.
Os investidores esperavam uma melhora menor (para 53,2%), segundo o consenso dos analistas.
Leia também
• Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
• Selic no fim de 2026 segue em 13,25% pela segunda semana seguida, aponta Focus
• FGV: confiança empresarial fica estável em maio ante abril, aos 90,9 pontos
Em suas respostas, no entanto, as empresas entrevistadas refletem uma realidade complicada.
"Em maio, 25% dos comentários foram positivos e 69% negativos", destacou a diretora da pesquisa, Susan Spence.
Entre as observações negativas, a guerra no Irã foi mencionada em 42% dos casos e as tarifas em 18%, acrescentou.
Desde sua volta ao poder no ano passado, o presidente americano, Donald Trump, alterou a ordem comercial global com tarifas setoriais e de aplicação mundial. Muitas dessas tarifas foram anuladas pela Suprema Corte em fevereiro, com uma grande incerteza em relação ao processo de reembolso.
A volatilidade dos preços também foi uma preocupação fundamental.
Spence afirma que "57% dos participantes citaram as oscilações de preços como um problema para suas empresas".