Atividade industrial nos EUA fecha 2023 em contração

A atividade industrial nos Estados Unidos encerrou o ano em queda, registrando em dezembro uma contração pelo 14º mês consecutivo, embora ligeiramente acima das expectativas, de acordo com os dados divulgados nesta quarta-feira (3) pela federação profissional ISM.

O índice do Instituto de Gerenciamento e Abastecimento (ISM, na sigla em inglês) que mede essa atividade é, no entanto, superior ao registrado em novembro, com 47,4% no último mês de 2023 em comparação com 46,7% no mês anterior.

Considera-se que a atividade se contrai quando o índice cai abaixo de 50%, o que tem ocorrido há mais de um ano. Já um registro superior indica crescimento no setor.

O número de dezembro ficou ligeiramente acima das expectativas dos analistas, que esperavam uma elevação modesta, com um índice de 47,1%, segundo o consenso divulgado pela consultoria Briefing.com.

"O setor manufatureiro americano seguiu se contraindo, mas a um ritmo mais lento em dezembro em comparação com novembro. As empresas continuam administrando adequadamente sua produção, enquanto a demanda continua desacelerando", disse Timothy Flores, responsável pela pesquisa do ISM, citado na nota.

