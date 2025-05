A- A+

Estados Unidos Atividade manufatureira nos EUA contrai ainda mais por incertezas no mercado As idas e vindas dos republicanos em relação às tarifas criaram um clima de incerteza nos mercados financeiros

A atividade manufatureira nos Estados Unidos aprofundou sua queda em abril à medida que a incerteza causada pelas políticas tarifárias do presidente Donald Trump se expande no setor, segundo dados de uma pesquisa publicada nesta quinta-feira (1º).

No início de abril, Trump anunciou uma série de tarifas para todos seus parceiros comerciais, mas pouco depois as suspendeu exceto para a China, que enfrenta sobretaxas de 145% para muitos de seus produtos.

As idas e vindas dos republicanos em relação às tarifas criaram um clima de incerteza nos mercados financeiros.

O índice manufatureiro da federação profisional ISM ficou em 48,7% em abril, abaixo do registrado em março e dos 50%. Acima dessa porcentagem, considera-se que está ocorrendo expansão, e abaixo dela, contração.

Entretanto, o resultado foi ligeiramente melhor do que as expectativas do mercado, de acordo com o consenso dos analistas do Briefing.com.

“A demanda e a produção caíram e a redução de pessoal continuou, já que as empresas responderam a um ambiente econômico desconhecido”, disse o chefe da pesquisa do ISM, Timothy Fiore, em um comunicado. “Os aumentos de preços se aceleraram ligeiramente devido às tarifas, causando atrasos na colocação de novos pedidos, entregas lentas de fornecedores e um crescimento nos estoques de manufatura”, acrescentou.

As empresas que participaram da pesquisa destacaram as políticas comerciais de Trump como a principal causa de suas preocupações.

“As guerras comerciais tarifárias são incrivelmente voláteis, mudam rapidamente e interrompem grande parte do nosso trabalho”, disse uma empresa na pesquisa. “A recente imposição de tarifas de 145% sobre as importações chinesas está afetando significativamente nossos ganhos de 2025”, respondeu outra empresa. “Devido à complexidade de nossas peças, não conseguimos encontrar fornecedores alternativos, especialmente a um custo razoável, para nossas atuais fontes chinesas”, acrescentaram.

