Atividades cotidianas vigorosas são associadas a menor risco de câncer

Os exercícios físicos estruturados que exigem de uma a duas horas são comumente associados à prevenção do câncer. Mas uma nova descoberta publicada na revista JAMA Oncology, mostra que as atividades cotidianas vigorosas, como resolver coisas na rua a pé, subir escadas, carregar as compras do mercado até em casa ou tarefas domésticas parte das rotinas diárias, também previnem contra o desenvolvimento da doença.

A pesquisa utilizou os dados de mais de 22 mil participantes do UK Biobank. Dessa forma, foi possível notar que os participantes do estudo mesmo sem fazenr nenhum exercício estruturado, cerca de 94% registraram rajadas curtas de atividade incidental.

A realização de mínimo 3,5 minutos por dia dessas atividades foi associada a uma redução de 17 a 18% do risco de câncer, em comparação com permanecer sem fazer nenhuma forma de movimentação corporal vigorosa. Cerca de 11 mil participantes realizou ao menos 4,5 minutos por dia das tarefas com esforço físico, o que demonstrou a uma redução de 20 a 21% no risco total de câncer.

Além disso, o câncer de mama, de pulmão e de intestino, obtiveram os melhores resultados e uma redução do risco mais acentuada. O estudo mostra que um mínimo de 3,5 minutos por dia dessas atividades, por exemplo, reduziu o risco dessas doenças em 28-29%. Já com 4,5 minutos por dia, houve uma redução de 31–32%.

Em um artigo para o site The Conversation, os autores explicam sobre a falta de pesquisa sobre atividade físicas cotidianas vigorosas e o câncer em geral, pois a grande maioria das evidências científicas correlacionando estilos de vida saudáveis e câncer são baseadas em questionários.

"Nosso estudo não pode explicar os mecanismos biológicos de como a atividade de intensidade vigorosa pode reduzir o risco de câncer. Ensaios anteriores em estágio inicial mostram que esse tipo de atividade leva a melhorias rápidas no condicionamento cardíaco e pulmonar", escrevem os autores da pesquisa ao The Conversation.

