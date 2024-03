Atividades especiais para o Dia da Mulher ocorrem no Recife e RMR; saiba como participar

A- A+

Neste Dia Internacional da Mulher, diversos municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR) irão promover atividades em homenagem à data. O 8 de março, também conhecido como 8M, representa um momento importante de conquistas políticas e sociais das mulheres ao redor do mundo.

A Secretaria da Mulher de Pernambuco (SecMulher) elaborou um calendário de atividades que devem acontecer durante todo o mês de março. Para hoje, em especial, a pasta oferecerá uma manhã de prestação de serviços no Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, das 8h até às 12h. Entre as atividades disponíveis estão a emissão de segunda via de documentos, atividades físicas e a aplicação da vacina da Covid-19.

Para as mulheres empreendedoras, a Secretaria de Desenvolvimento Profissional (Sedepe) fornecerá orientação profissional e dicas de regularização do MEI. Já a Agência de Empreendedorismo (AGE) participará com o “Bora Empreender Mulher”, espaço onde será possível tirar dúvidas e se inscrever no programa que oferece linha de crédito para as mulheres.

SAÚDE

A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) inaugura hoje o setor de Histeroscopia do Hospital da Mulher, no Curado. O projeto é o primeiro da rede municipal e permitirá a avaliação de condições como sangramento uterino anormal, pesquisa de infertilidade e detecção precoce de lesões malignas.

Além disso, o Mamógrafo Móvel da Sesau estará funcionando durante todo o mês. Serão ofertadas 2.880 vagas gratuitas de mamografia, sem necessidade de agendamento.

Em Olinda, a Secretaria Executiva da Mulher e Direitos Humanos promoverá também uma ação voltada para o público feminino que utiliza o Terminal Integrado Ônibus do Xambá, no bairro de São Benedito. Das 7h30 às 12h serão ofertados serviços como saúde e beleza, aferição de pressão e glicose, vacinação, entre outros.

A iniciativa “Março Lilás”, promovida pela Coordenação de Atenção Integral da Saúde da Mulher, estará na Policlínica da Pessoa Idosa, em Peixinhos, com atendimentos de citologia, mamografia, odontomóvel, clínico geral, acupuntura, ventosa, massagem e aferição de pressão.

A Caravana Mais Jaboatão vai atender as moradoras de Rio das Velhas, no bairro Guararapes, e áreas próximas.

ATIVISMO

O Instituto Banco Vermelho vai marcar o 8M com 100 bancos cenográficos instalados na faixa de areia da praia de Boa Viagem com objetivo de chamar a atenção das autoridades e da população para o combate ao feminicídio.

No Cabo de Santo Agostinho, o Centro das Mulheres do Cabo organizará uma caminhada em apoio às causas femininas e ampliação de políticas públicas em benefício da mulher. A contração acontecerá na Praça da Bíblia, na Avenida Historiador Pereira da Costa, às 15h.

