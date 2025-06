Ativista brasileiro fica detido em Israel por não assinar deportação

A- A+

O ativista brasileiro Thiago Ávila, de 38 anos, capturado na madrugada de segunda-feira (9) por militares israelense ao lado da ambientalista sueca Greta Thunberg e de outros militantes a bordo de um barco com ajuda humanitária para Faixa de Gaza, ficou preso em um centro de detenção de Israel por não assinar os documentos de deportação necessários para deixar a região.

Entre os que assinaram os papéis, está Greta Thunberg. O Ministério de Relações Exteriores de Israel divulgou uma foto dela embarcando em um avião de volta para a Suécia.

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou que Thunberg embarcou na manhã desta terça-feira em um voo de Tel Aviv para a França depois de concordar em ser deportada.

“Os passageiros do ‘Iate da Selfie’ chegaram ao Aeroporto Ben Gurion para embarcarem em Israel e retornarem aos países de origem. Alguns deles devem partir nas próximas horas. Aqueles que se recusarem a assinar os documentos de deportação serão levados perante uma autoridade judicial, de acordo com a lei israelense, para autorizar a deportação”, informou o ministério no X.

Com a decisão de Thiago, ele será levado perante um juiz, onde participará de uma audiência para que seja autorizada uma deportação forçada.

Mas a França informou que cinco dos seis ativistas franceses que estavam na embarcação haviam se recusado a assinar suas ordens de deportação, e seriam levados agora perante uma autoridade judicial israelense.

Procurado pelo Globo, o Itamaraty ainda não se manifestou sobre a detenção do ativista brasileiro.

