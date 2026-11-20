A- A+

CANAL DA MANCHA Ativista britânico de extrema direita é condenado à prisão por ação contra migrantes Em setembro Thomas saiu em uma lancha motorizada para realizar uma ação contra a imigração no Canal da Mancha

Um militante britânico de extrema direita, Daniel Thomas, conhecido como Danny Tommo, foi condenado nesta sexta-feira (20) a 15 meses de prisão por perfurar com uma faca um bote inflável que havia sido utilizado para transportar migrantes pelo Canal da Mancha.

O homem de 37 anos, próximo de outro ativista de extrema direita, Tommy Robinson, cujo nome verdadeiro é Stephen Yaxley-Lennon, é fundador do grupo anti-imigração "Patriot Platform".

Em 22 de setembro, Thomas saiu em uma lancha motorizada para realizar uma ação contra a imigração no Canal da Mancha.

O ativista de extrema direita gravou um vídeo para seu canal no YouTube enquanto perseguia uma embarcação com migrantes e convocava seus apoiadores a se reunir para protestar contra a chegada deles.

Nas imagens, ele aparecia se aproximando de um bote inflável e desferindo vários golpes de faca para perfurar o casco, enquanto um integrante da equipe de resgate ainda estava a bordo.

Ao mesmo tempo, o ativista gritava: "Isto é a Inglaterra, não é mais a França".

Daniel Thomas foi condenado por danos intencionais por um tribunal de Portsmouth, no sul da Inglaterra, ao qual compareceu por videoconferência, a partir da prisão em que está detido.





A ação do ativista constituiu "uma perturbação deliberada das atividades" da guarda costeira e das equipes de resgate, declarou o juiz James Newton-Price.

A guarda costeira e as equipes de resgate "realizam um trabalho necessário, extremamente delicado e difícil, que não deveria ser prejudicado por alguém que busca notoriedade desferindo golpes de faca contra uma embarcação", acrescentou o magistrado.

Os fatos ocorreram quando Daniel Thomas estava em liberdade sob fiança por outros processos. Posteriormente, ele foi colocado em prisão preventiva.

O ativista deverá comparecer à Justiça em junho de 2027 para responder a acusações de vários crimes, entre elas a de ter entrado em uma área restrita de um centro de acolhimento e processamento de pedidos migratórios em Dover, no sul da Inglaterra, em 31 de março deste ano.

Thomas, pai de quatro filhos e trabalhador da construção civil especializado em telhados, ganhou notoriedade nos últimos meses após organizar manifestações contra a imigração que reuniram centenas de homens mascarados e vestidos de preto.

O ativista já havia sido condenado, em 2018, a dois anos de prisão por tentativa de sequestro.

Veja também