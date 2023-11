A- A+

direitos humanos Ativista iraniana ganhadora do Nobel da Paz inicia greve de fome na prisão Narges Mohammadi cumpre pena na emblemática prisão de Evin, em Teerã, onde são mantidos os presos políticos do regime dos aiatolás

A ganhadora do Prêmio Nobel da Paz de 2023, Narges Mohammadi, iniciou uma greve de fome na prisão, informou a campanha pela libertação dela nesta segunda-feira (6). A ativista iraniana protesta contra as condições em que é mantida na famosa prisão de Evin, em Teerã, e também contra a obrigatoriedade do uso do véu islâmico pelas mulheres iranianas.

Mohammadi, que cumpre penas de prisão em Teerã que somam mais de 10 anos, foi homenageada com o Nobel, no mês passado, em meio ao endurecimento do regime dos Aiatolás após a onda de protestos contra a morte da jovem Mahsa Amini, nas mãos da temida polícia da moralidade. Na semana passada, outra jovem que teria sido agredida pelo mesmo serviço de segurança morreu após ficar um mês em coma.

Armita Geravand, de 16 anos, foi internada após um polêmico incidente no metrô de Teerã, onde, segundo várias ONG, ficou gravemente ferida ao ser agredida por agentes da polícia da moralidade. Imagens de vídeo mostram Armita entrando em um trem do metrô sem o véu. Segundos depois, ela é retirada pelas amigas inconsciente.

