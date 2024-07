A- A+

ativismo Ativista contra a caça de baleias Paul Watson é preso na Groenlândia Paul Watson, ativista canadense-americano, foi detido em sua embarcação quando fazia escala para reabastecer em Nuuk, capital do país

O proeminente ambientalista canadense-americano Paul Watson, contrário à caça de baleias e alvo de um mandado de prisão internacional emitido pelo Japão, foi detido na Groenlândia, um território autônomo dinamarquês.

Watson, que estrelou o reality show "Whale Wars" e fundou as organizações Sea Shepherd e Captain Paul Watson Foundation (CPWF), ficou conhecido por suas ações marcantes, incluindo confrontos diretos com navios baleeiros no mar.

O ativista, de 73 anos, foi detido em sua embarcação quando fazia escala para reabastecer em Nuuk, capital da Groenlândia, no domingo (21), durante a viagem para "interceptar" um baleeiro japonês no Pacífico Norte, disse a CPWF.

O Japão é, juntamente com a Noruega e a Islândia, um dos três últimos países que autorizam a caça comercial de baleias.

Em um vídeo publicado pela CPWF nas redes sociais, policiais são vistos algemando Watson na ponte do navio "John Paul DeJoria" e colocando-o em uma van policial.

Posteriormente, ele foi levado perante um juiz, que ordenou sua prisão até que seja decidido se ele será extraditado para o Japão, disse a polícia da Groenlândia no domingo.

O tribunal distrital de Nuuk "decidiu que o senhor Paul Watson ficará detido até 15 de agosto e a decisão foi objeto de recurso para o Tribunal Superior da Groenlândia", disse o juiz Stig Nørskov-Jensen em uma mensagem à AFP.

A decisão de extraditar ou não o ativista cabe ao Ministério da Justiça dinamarquês, segundo o comunicado policial.

"Ilegal"

"O mandado de prisão japonês é ilegal. Viola todos os tratados internacionais de direitos humanos", disse à AFP François Zimeray, um dos advogados de Watson, argumentando que se a Dinamarca o extraditasse estaria "violando a sua própria Constituição e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos".

A CPWF afirmou acreditar que a prisão se deve a um aviso vermelho da Interpol relacionado às atividades de Watson contra a caça de baleias na Antártica. Segundo a organização, a prisão foi uma "surpresa" porque os seus advogados garantiram que o aviso vermelho havia sido retirado.

"No entanto, parece que o Japão tornou essa notificação confidencial para facilitar a viagem de Paul, com o objetivo de prendê-lo", afirmou a CPWF em nota.

O governo japonês não comentou o assunto nesta segunda-feira, mas uma porta-voz da Guarda Costeira japonesa disse que o Executivo foi informado da prisão.

De acordo com a CPWF, o navio estava a caminho da Passagem Noroeste para "interceptar o recém-construído baleeiro japonês, o 'Kangei Maru', no Pacífico Norte".

Esse navio de 9.300 toneladas partiu do Japão em maio e recebe baleias capturadas por embarcações menores.

Até a saída do Japão da Comissão Baleeira Internacional em 2019, o país aproveitou uma disposição deste acordo que permite a caça científica.

Desde então, retomou a caça comercial nas suas próprias águas, uma prática permitida por apenas dois outros países do mundo, Noruega e Islândia, além de algumas isenções concedidas aos povos indígenas.

Veja também

Recife Morre sexta vítima de grave acidente na avenida Boa Viagem; homem de 20 anos não resistiu aos ferimentos