Ativistas ambientais jogam tinta preta em fonte histórica de Roma

A famosa "Fontana della Barcaccia" (barca, em italiano), localizada na Praça da Espanha, em Roma, foi tingida de preto por um grupo de ativistas climáticos contra o aquecimento global, um ato de protesto pelo aumento da temperatura global e o temido "fim do mundo".

Três ativistas da organização Last Generation derramaram um líquido à base de carvão na tradicional fonte do século XVII, esculpida pelo italiano Pietro Bernini.

A polícia interferiu imediatamente e deteve o grupo. As autoridades locais prometeram mão forte contra um gesto considerado "estúpido e prejudicial".

Em formato de barco, a fonte foi feita em memória à inundação do rio Tibre, em 1598. O Ministério da Cultura informou que a obra será limpa e os danos sofridos serão avaliados por especialistas.

Os ativistas manifestaram através de um comunicado que a tinta despejada na água da fonte é "um presságio do cenário que está por vir, o fim do mundo, devido às secas alternadas com enchentes devastadoras e ondas de calor que acabarão com a vida na Terra", alertaram.

Autora de outras manifestações em vários museus na Europa, a Last Generation pede para a Itália investir mais em energia renovável e redução nas emissões de carbono.

Ativistas jogaram sopa, bolo, purê de batata e tinta removível em monumentos e obras de artes.

