Ativistas climáticos invadem palco de "Os Miseráveis" e são presos em Londres; vídeo

A- A+

Cinco ativistas climáticos foram presos após manifestantes do grupo “Just Stop Oil” interromperem uma apresentação de “Os Miseráveis” no Teatro Sondheim, em Londres, nesta quarta-feira (4). Membros da organização invadiram o palco com faixas. Em vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver que um dos integrantes gritou o nome do grupo e, logo depois, foi vaiado pela plateia.

A equipe técnica entrou rapidamente no palco, que foi fechado. De acordo com uma publicação no X (antigo Twitter), o grupo teria se acorrentado ao palco.

“Quatro pessoas estão acorrentadas ao palco do espetáculo temático da Revolução Francesa. Valjean rouba pão para alimentar uma criança faminta. Quanto tempo antes de todos sermos obrigados a roubar?”, escreveu um usuário.

"O show não pode continuar. Estamos enfrentando uma catástrofe" disse Hannah Taylor, do “Just Stop Oil”, ao Sky News.

"Novos combustíveis fósseis significam falhas nas colheitas, fome e morte. É um ato de guerra contra o sul global, e uma traição completa aos jovens", completa.

William Village, CEO dos Teatros Delfont Mackintosh, confirmou que o show foi interrompido e o teatro evacuado após o protesto. Os ingressos para a apresentação serão reembolsados. A polícia local afirmou que, por volta das 21h00 de quarta-feira (17h00 em Brasília), as autoridades foram acionadas para responder a um protesto dentro do teatro. Policiais locais chegaram rapidamente ao local e cinco pessoas foram presas”.

Em junho, outro protesto do “Just Stop Oil” interrompeu uma apresentação do festival de ópera de Glyndebourne, no Reino Unido.

Manifestantes soltaram canhões de confete e tocaram buzinas em meio à ópera “Dialogues of the Carmelites”, de Francis Jean Marcel Poulenc. Segundo a organização do evento, o palco foi evacuado e os três manifestantes foram conduzidos “pacificamente” para fora do teatro.

Veja também

Recife Obra fecha por quatro meses a Ponte Giratória, no Centro do Recife, a partir deste domingo (8)