Ativistas dos direitos dos animais atacam retrato de rei Charles III em Londres

Ativistas do grupo Animal Rising atacaram, nesta terça-feira (11), um retrato do rei Charles III em uma galeria de Londres, cobrindo a sua cabeça com o rosto do personagem Wallace, da série de animação britânica Wallace and Gromit.

Em vídeo compartilhado pelo grupo na rede social X, dois ativistas aparecem colando o rosto de Wallace no do rei, acompanhados de uma mensagem denunciando o tratamento dado aos animais em fazendas que receberam o certificado da RSCPA, Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

O retrato oficial de Charles III, pintado pelo famoso artista britânico Jonathan Yeo, está em exibição na Philip Mold Gallery, em Londres, desde meados de maio.

A Animal Rising se apresenta como uma organização que defende a criação de uma sociedade na qual o homem "compartilha uma relação positiva com os animais e a natureza".

A organização dos direitos dos animais acaba de publicar um relatório denunciando o "sofrimento animal e uma crueldade horrível" em várias fazendas cujos produtos possuem o selo RSCPA, que supostamente garante boas práticas no manejo destes animais.

Defensor do meio ambiente e da agricultura sustentável, o rei é o patrono da RSCPA.

No ano passado, ativistas da Animal Rising roubaram três cordeiros em Sandringham, na propriedade do soberano em Norfolk, no leste de Inglaterra, para denunciar a criação de animais para consumo.

