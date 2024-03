Ativistas lançam rede de governança para combater o racismo ambiental em Pernambuco

A- A+

Neste sábado (2), organizações, coletivos e ativistas que lutam por pautas relacionadas à justiça climática se reúnem para lançar a Rede Gera - Governança para o Enfrentamento ao Racismo Ambiental. A iniciativa propõe a construção de um diálogo e plano de enfrentamento ao problema, que afeta historicamente as populações ribeirinhas e periféricas da Região Metropolitana do Recife (RMR).

O evento de lançamento é gratuito e acontece no Centro Cultural Grupo Bongar - Nação Xambá, em Olinda, na RMR, a partir das 13h. Além da exposição sobre a temática e lançamento do projeto, também estão previstas apresentações culturais. Para participar, é preciso se inscrever no formulário oficial da gestão.

Plano de Prevenção

A Rede Gera reúne pessoas que reivindicam direitos e reparações históricas para as populações e territórios vulnerabilizados na RMR. A iniciativa tem como principal diretriz a construção de um plano de prevenção e adaptação ambiental e climática. O projeto prevê atuar, a partir da inclusão, diálogo, cooperação e protagonismo, com os agentes territoriais diretamente afetados por eventos climáticos extremos. Além disso, também tem o objetivo de indicar instrumentos junto à esfera pública para resolução da causa.

No papel, o plano vai falar sobre o contexto de vulnerabilidade dos territórios ribeirinhos, com destaque para o papel das políticas públicas no enfrentamento ao racismo ambiental e à crise climática nesses espaços. Quem estiver presente no evento também poderá expor suas ideias sobre o tema.

A iniciativa é liderada pelo Instituto InterCidadania, em parceria com o Gris Solidário, Cores do Amanhã, Caranguejo Tabaiares e Tenda Caboclo Flecheiro D’Ararobá. Também conta com apoio da Recria e da Potyra Consultoria.

Racismo ambiental como questão estrutural

O objetivo do projeto é trazer para debate o racismo ambiental como uma característica estrutural da sociedade. A problemática mostra que uma parcela socioeconomicamente mais frágil, majoritariamente composta pela população preta no País, sofre mais as consequências de eventos e mudanças climáticas, como chuvas, enchentes e até as ondas de calor, como no fim do último ano.

Na Região Metropolitana do Recife (RMR), não é diferente, principalmente para a população ribeirinha, foco do projeto. O trabalho da Rede Gera começou ainda em 2022, por conta das fortes chuvas. A coordenadora da Associação Gris Espaço Solidário, Joice Paixão, 38 anos, atuava na Vila Arraees, Zona Oeste do Recife, quando viu vários habitante da área serem afetados pelas fortes chuvas daquele ano.

Atendimento da associação. - Foto: Divulgação/GRIS

A partir de um trabalho próximo para prestação de ajuda àquelas pessoas, a Gris consegiu uma parceria com o Departamento de Geografia da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Juntos, ainda em 2022, realizaram um mapeamento completo da área para acompanhar a população e coletar dados importantes, como quantidade de moradores e condições das residências, que sofriam muito com alagamentos. Essas estatísticas serviram como embasamento para o plano de prevenção da Rede Gera.

"O plano de Prevenção pensa em diversas questões, como uma possível bolsa de acolhimento aos afetados em períodos de chuva. O racismo ambiental faz com que as pessoas sofram os efeitos dos eventos climáticos e a população pobre e preta vem sofrendo com isso há muito tempo. Qualquer chuva, e a casa delas é alagada. Grandes volumes de chuva, associados com maré alta e outras questões", começou.

"São situações recorrentes. Toda vez que chove, transborda o canal perto de uma casa, o esgoto vai para a rua e para as casas. Com o plano, vamos propor soluções que não sejam necessariamente tirar as pessoas do território, porque sabermos que lá eleas têm todas uma rede de apoio, para mulheres, crianças, mas queremos trazer uma maneira de ajudá-los", completou Joice Paixão.

Cartilhas de prevenção

Outro ponto do projeto é tornar acessíveis para a população informações preventivas importantes sobre eventos climáticos. O projeto produziu uma cartilha seguindo moldes dos materiais gráficos da Defesa Civil do Recife, mas com linguagem mais coloquial e de fácil entendimento.

"Trazemos um material mais exlicativo. Falamos, por exemplo, 'O que fazer antes da chuva?'. Para explicar, temos alertas amarelo, laranja e vermelho, que representam os níveis de insegurança. Também falamos informações importantes sobre o que deve ser feito se a sua casa for alagada, já que muitas pessoas acabam perdendo as vidas porque elas tentam voltar para casa. A gente também fica com um brigada de voluntaridos para atuar diretamente com essas pessoas", afirmou a coordenadora.

Cartilha de prevenção. - Foto: Divulgação/GRIS

Apresentações culturais

O lançamento deste sábado será marcado por uma ação simbólica de homenagem aos três anos de morte do músico e ativista cultural, social e ambiental Guitinho da Xambá.



Confira, abaixo, a programação com do evento:

13h - Acolhimento no Espaço Cultural do Grupo Bongar - Nação Xambá



13h15 - Lanche do Xêro Café e Arte

13h45 - Apresentação do Projeto Rede Gera



14h15 - Jogral Participação Coletiva - Racismo Ambiental



15h45 - Arrastão para o Jardim do Rio Beberibe (condução dos músicos da Xambá)



16h - Intervenção Urbana - Mutirão de Grafite (curadoria do Cores do Amanhã)



17h30 - Encerramento das atividades

