PROTESTO Ativistas são presos após "tingirem" jato de luxo no aeroporto de Ibiza; vídeo Três integrantes do grupo ambientalista "Futuro Vegetal" foram detidos pela polícia espanhola; o dono da aeronave não foi revelado

Três ativistas foram presos na manhã desta sexta-feira (14) por terem usado tinta para tingir um jatinho particular de luxo no aeroporto de Ibiza. A ação do grupo ambientalista 'Futuro Vegetal' foi apresentada como um protesto contra a crise climática e por mudanças na destinação de recursos da pecuária para a promoção de alternativas com base em vegetais.

O grupo invadiu o aeroporo por volta das 6h no horário local. Os ativistas então se dirigiram até um jatinho privado, subiram em cima das asas e usaram extintores de incêndio para jogar tinta sobre o veículo.

Uma das ativistas deu entrevista para a televisão espanhola na manhã desta sexta-feira. "Queremos denunciar a injustiça social dos mega-ricos em energia. Um jato particular polui o que uma pessoa faz em um ano", afirmou Barbara DiGiacinto, do movimento social Extinction Rebellion Spain, responsável pela ação em conjunto com o Futuro Vegetal.

O protesto faz parte de uma campanha intitulada "Jatos e iates, acabou a festa". Os envolvidos no ato visam a proibição de jatos particulares e a eliminação das "emissões de luxo".

"Nenhum partido político tem um pacote de medidas contundentes para aliviar a crise climática nem parece ser capaz de implementar as mudanças de que precisamos. A ciência é clara, precisamos de uma mudança no modelo de produção e não podemos esperar que as instituições ajam", afirmou o Futuro Vegetal.

