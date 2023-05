A- A+

Uma jovem de 20 anos, atleta de boxe chinês, foi morta a tiros em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. O crime aconteceu no bairro Loteamento Recife, na noite desse sábado (27).



Segundo a Polícia Civil, a vítima, identificada como Ingrid Silva, seguia para um espetinho quando o crime aconteceu. Ela pilotava uma moto e levava uma amiga, de 21 anos, na garupa quando foram surpreendidas por outra motocicleta.



Uma testemunha informou a PCPE que a moto estava seguindo as duas, e que, ao se aproximar, disparou tiros apenas contra Ingrid. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



Ingrid Silva era atleta de boxe chinês e, em 2022, foi campeã na categoria de até 70k do Campeonato Pernambucano de Kung Fu Wushu.

O crime foi registrado pela 25ª Delegacia de Polícia de Homicídios.



A PCPE informou que as investigações foram iniciadas e seguem até a elucidação do caso.

