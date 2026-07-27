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Fernando de Noronha Atleta realiza mergulho livre de 51 metros em naufrágio de Fernando de Noronha após mais de 20 anos Marcello Bahia, campeão brasileiro de apneia na categoria estática em 2025, realizou o mergulho neste domingo (26), na Corveta Ipiranga

O atleta de Fernando de Noronha Marcello Bahia, realizou um mergulho livre em apneia de 51 metros no naufrágio da Corveta Ipiranga, no arquipélago, neste domingo (26). O último registro havia sido feito pela mergulhadora Karol Meyer há mais de 20 anos.

O mergulho foi realizado em um dos principais pontos para a prática da modalidade em Fernando de Noronha. A embarcação Corveta Ipiranga (V-17) era utilizada para abastecer a ilha com mantimentos e colidiu com uma montanha submersa, na região da Sapata, naufragando em 1983. A corveta está a uma profundidade de 62 metros.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o mergulhador de 42 anos afirmou que a conquista representou a realização de um sonho. Ele já havia se aproximado outras vezes do naufrágio, mas nunca tinha ultrapassado os 40 metros de profundidade.

“É o ponto de mergulho mais profundo de Fernando de Noronha e um dos mais bonitos do mundo. Descer a essa profundidade apenas com o ar dos pulmões é um grande desafio físico e mental”, afirmou.

Para executar o mergulho, Bahia informou que foi necessário muito planejamento e segurança. Antes de alcançar a marca de 51 metros, o atleta realizou três mergulhos preparatórios, de 20, 30 e 40 metros. Dessa forma, o corpo vai se preparando e se adaptando à pressão das profundidades.

Ao retornar à superfície após cada mergulho, o apneista Mariano Correa supervisionava a condição física de Marcello. Ele é responsável pela segurança do mergulhador durante a prática esportiva, principalmente nos últimos dez metros, onde há maior risco de síncope causada pela falta de oxigênio.

“O grande desafio deste mergulho é conseguir relaxar bastante, pois o nervosismo e a ansiedade não combinam com a apneia. Também há uma certa preparação física, já que as pernas são bastante exigidas, principalmente no momento de iniciar a subida de volta à superfície”, explica o mergulhador. “Meu objetivo sempre foi chegar à Corveta. Ver os peixes, ver o navio naufragado em posição de navegação. É uma emoção única!”, completa.

O mergulho durou 1 minuto e 40 segundos.

Rotina

O atleta pratica o esporte há 20 anos e mora em Fernando de Noronha há uma década. Na ilha, ele ministra aulas e acompanha alunos em mergulhos de 20, 30 e 40 metros de profundidade, o que acaba se tornando parte da sua rotina de treinamento para competições.

“Acaba sendo um treino intenso, além do foco na alimentação saudável e nos exercícios físicos. Mas 80% é mental. A meditação ajuda bastante, assim como gostar de estar no fundo do mar. Ter muita vida marinha aqui me ajuda muito, porque gosto de observar os peixes embaixo d’água”, explica.

Em 2025, Marcello conquistou o título de campeão brasileiro de apneia na categoria estática, em uma competição realizada em Belém, no Pará. Na prova, ele permaneceu 6 minutos e 25 segundos sem respirar.

Agora, o planejamento é bater o recorde brasileiro de profundidade com nadadeiras, atualmente de 73 metros. O mergulho mais profundo de Marcello foi de 66 metros, alcançado neste ano.

Tradição

Além de realizar um sonho pessoal, a escolha da Corveta Ipiranga teve o objetivo de chamar atenção para a modalidade e divulgar a prática do esporte, que já foi motivo de orgulho para o arquipélago de Fernando de Noronha.

Corveta do Ipiranga, em Fernando de Noronha |Foto: Rafael Navarro/Cortesia

“Aqui havia grandes mergulhadores, que são lembrados até hoje, como o Sr. Julio Grande e Biu Guarda. Tenho certeza de que existem muitos talentos nascidos aqui e precisamos fazer com que o mergulho livre em profundidade volte a ser uma tradição na ilha. Este é o melhor lugar do Brasil para isso e podemos nos tornar uma referência mundial”, afirmou.

Alerta

No entanto, o mergulhador alerta que o mergulho livre é um esporte perigoso, principalmente quando praticado sem uma dupla treinada para agir em caso de apagamento. Durante a atividade, a saturação de oxigênio pode diminuir e causar a perda de consciência do atleta, o que pode levar até à morte caso ele não seja resgatado a tempo.

De acordo com Marcello, acidentes desse tipo já ocorreram algumas vezes. “No meu caso, durante os seis minutos, eu precisava mover os dedos quando me pediam um sinal. Assim, sabiam que eu estava consciente e vivo. Depois dos cinco minutos, esse sinal era solicitado a cada 15 segundos, ou até em intervalos menores.”

Além da presença de uma dupla de segurança, existem treinamentos específicos que ajudam a garantir a segurança embaixo d’água. Para Marcello, porém, o aspecto mental é o que exige maior preparação. Evitar pensamentos negativos durante a performance é essencial.

“Apneia é um esporte mais de adaptação do que qualquer outra coisa. Então, quanto mais tempo passamos na água, mais adaptados ficamos. Viramos Peixe por alguns momentos”, finaliza Bahia.

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