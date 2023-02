Atleta viraliza após perna parecer massinha de modelar devido à infecção

A- A+

O atleta britânico Lawrence Okoye, ex-jogador de futebol americano nos Estados Unidos, de 31 anos, viralizou ao compartilhar em sua conta no TikTok um efeito um tanto incomum de uma infecção bacteriana. O vídeo contabiliza mais de 8,5 milhões de visualizações na rede social.

"Parece uma perna normal, certo? Veja isso", diz o atleta na publicação. Em seguida, ele pressiona a perna com o polegar, movimento que deixa marcas na pele que permanecem no resto do vídeo. "É como se eu fosse feito de massinha", brinca.

Rapidamente, as pessoas nos comentários começaram a especular uma série de condições médicas graves que poderiam provocar o sintoma observado na pele do atleta. Porém, Okoye respondeu dizendo que sabia a causa, e que era uma infecção bacteriana. Duas semanas depois, em outra publicação, mostrou que o efeito já tinha passado.

— Muitas pessoas estavam tentando me dizer que eu tinha doença cardíaca ou hepática, doença renal, câncer e diabetes, mas obviamente não é o caso. Eu tive uma celulite — contou o ex-jogador. Em outro vídeo, ele explica como adquiriu a celulite: — Eu tive uma lesão na perna há alguns dias e a ferida foi infectada por bactéria, o que causa os sintomas.

A celulite infecciosa é diferente da celulite normal, o aspecto ondulado e granuloso que fica na pele devido ao acúmulo de gordura. A infecciosa é um quadro provocado por uma bactéria, geralmente estreptococos ou estafilococos, que contamina a pele e os tecidos imediatamente abaixo dela.

É um quadro mais sério, que pode provocar dor no local, sensibilidade elevada, vermelhidão, bolhas, por vezes com pus, e outros sintomas típicos de uma infecção bacteriana, como febre e calafrios.

Também pode causar edemas, o inchaço causado pelo acúmulo de líquidos entre os diversos tecidos e cavidades, que é o que gera a aparência de “massinha” ao apertar vista no atleta britânico.

O diagnóstico é feito por um médico especialista, e o tratamento envolve o uso de antibióticos. Se não for devidamente curada, a infecção pode se alastrar e atingir áreas mais profundas, provocando quadros de saúde graves.

