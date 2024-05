Atletas e amantes da corrida prestigiam estreia de faixa destinada à prática de corrida no Recife

A- A+

Começou a funcionar nas primeiras horas deste sábado (25) o Corredor Recife de Esporte e Lazer. O trecho de 11,5 quilômetros de extensão estará disponível à população todos os sábados, como uma opção de atividade física e de vivências nas ruas da capital pernambucana, das 4h às 7h30.

Duas rotas se encontram na Praça do Marco Zero, no Bairro do Recife, na área central. A primeira sai do Parque da Jaqueira, na Zona Norte, e outra da Praia do Pina, na Zona Sul.

O projeto é da Secretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Turismo e Lazer. O prefeito João Campos esteve neste primeiro dia de funcionamento da faixa, ao lado de milhares de atletas e corredores.



"É uma alegria gigante ver as pessoas correndo, fazendo exercícios, estimulando a atividade física na cidade. Esse corredor de esportes e lazer traz isso agora para os nossos sábados, com Recife no seleto hall das cidades que têm um espaço assim", destacou o prefeito João Campos.

"E eu vim fazer a minha parte, porque não adianta só falar, tem que fazer. Fui dormir tarde, trabalhando, mas acordei cedinho para fazer o exercício. Tem que dar o exemplo", acrescentou o gestor recifense.

Ângela Barbosa, 65 anos, comemorou o espaço exclusivo para atividades físicas. "Eu costumo correr na faixa dos 10km, ou até 21km. Saio de Paulista. Vou para o Marco Zero, até o Pina. Já fiz trajetos bem longos. Essa faixa agora para a gente muda muita coisa. É mais um incentivo para a gente, faz mais gente querer sair nesse horário, cedinho", comemorou.



"Quem já costumava percorrer a cidade nessa faixa de horário, aos sábados, sabe que tem muita gente que sai para correr, para fazer a sua atividade física, se exercitar. Pensando nisso, a gente procurou uma forma de criar rotas para que o público possa continuar fazendo isso, mas com mais tranquilidade e segurança", destacou Gabriel Perrusi, secretário executivo de Fomento ao Esporte.

Roteiro

O Corredor Recife de Esporte e Lazer percorre um trajeto de 11,5 km, ligando as zonas Norte e Sul, passando pelo centro histórico da cidade. O roteiro parque do Parque da Jaqueira, seguindo pela Avenida Rui Barbosa, ruas Amélia, da Hora e Buenos Aires.

O trecho atravessa a Avenida Agamenon Magalhães e prossegue até a Rua dos Palmares, emendando com a Avenida Mário Melo. Já chegando no centro, o trajeto perpassa pela Rua da Aurora, pela ponte Princesa Isabel, Avenida Rio Branco, Praça do Marco Zero e caminha para o Cais da Alfândega.



Já seguindo para a Zona Sul, o trajeto avança pela Ponte Maurício de Nassau e acessa um trecho da Avenida Sul, onde os corredores e atletas seguem pelo Cais de Santa Rita. De lá, o roteiro segue pelo Viaduto Cinco Pontas, Cais José Estelita, Cabanga, Ponte Paulo Guerra até chegar ao Pina, nas proximidades do empresarial JCPM.

