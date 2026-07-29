Atletas, paratletas e técnicos apoiados por programas de incentivo estaduais recebem kits
Cerimônia foi realizada na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), nessa terça (28)
Atletas, paratletas e técnicos atendidos pelos programas estaduais de incentivo ao esporte receberam kits individuais na tarde de terça-feira (28).
Os kits são compostos por camisa, mochila, garrafa e uma bandeira de Pernambuco para acompanhá-los nas próximas competições.
A cerimônia foi realizada na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife, reunindo cerca de mil pessoas.
Leia também
• CBF estuda fazer jogo de despedida para Neymar na seleção, mas não há previsão de data
• Arsenal desiste de contratar Vini Jr. e atacante fica perto de renovar com o Real, diz jornal
• Neymar confirma aposentadoria da seleção brasileira: "Agora não quero mais"
Em 2026, os programas Bolsa Atleta, Bolsa Técnico e Time Pernambuco somam 1.547 contemplados, com um investimento que ultrapassa R$ 16 milhões.
Os valores repassados auxiliam no custeio de materiais esportivos, viagens, treinos, acompanhamento de saúde, entre outras necessidades.
Cerimônia
A programação da abertura contou com apresentações culturais da Orquestra Viana, com ritmos locais como o frevo, e uma demonstração de Kata, sequência coreografada de técnicas de ataque e defesa, promovida pela Federação Pernambucana das Associações de Karatê.