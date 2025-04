A- A+

História Encontro no Derby pede celeridade à UFPE na restauração do Memorial da Medicina O encontro de representantes de entidades médicas e outras instituições da área em Pernambuco destacou a importância do prédio, que é patrimônio Histórico de Pernambuco

Representantes de entidades médicas e outras instituições da área em Pernambuco reuniram-se, na manhã deste sábado (26), em frente ao Memorial da Medicina, no bairro do Derby, área central do Recife, em prol da restauração e requalificação do edifício histórico.



O encontro teve como objetivo destacar a importância do prédio, que é patrimônio Histórico do estado, para a sociedade como um todo, e pedir celeridade à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) na restauração da estrutura.

Colapso do Memorial da Medicina

Há exatamente um ano, em 26 de abril de 2024, uma parte do telhado da construção colapsou. Na época, a UFPE estava em greve, e os trâmites burocráticos para a restauração da edificação só foram iniciados após a retomada das atividades. Desde 1958, o prédio é propriedade da universidade.

Memorial da Medicina de Pernambuco, interditado desde 26 de abril de 2024 | Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco

O médico presidente da Academia Pernambucana de Medicina, entidade que está à frente das reivindicações, Antônio Peregrino, destaca a importância do edifício histórico para toda a sociedade pernambucana.

"É o local onde a medicina pernambucana começou. Foi a primeira faculdade de medicina do Estado. Toda a medicina existente no estado deriva, em última análise, desse prédio, onde tivemos a primeira formação dos médicos até 1958. Depois, ele passou a abrigar a história da medicina, o museu da medicina, a Academia Pernambucana de Medicina, a Associação de ex-alunos. É um prédio que guarda toda a história, toda a cultura médica de Pernambuco e é isso que nós queremos restaurar para que volte a funcionar", declarou Peregrino. Antônio Peregrino, médico presidente da Academia Pernambucana de Medicina, e Mariana Brayner, que está à frente da superintendência de cultura da UFPE | Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco.

Mariana Brayner, que está à frente da superintendência de cultura da UFPE, afirma que a instituição não está medindo esforços para devolver o prédio à sociedade e que o processo licitatório do restauro está em desenvolvimento.

"Atualmente, o prédio encontra-se com o escoramento adequado, com cobertas, tapumes e estruturas de escoramento, para que não ocorram outros danos. Devido às limitações orçamentárias, a UFPE recorreu ao Ministério da Educação (MEC), juntamente com a comunidade médica, em busca de recursos. Conseguimos R$ 1 milhão para o projeto de restauro, que já está na conta da universidade, que vem fazendo o trabalho da criação do processo de licitação para a contratação da empresa que irá fazer o projeto de restauro do prédio; para que depois a gente partir para a execução do projeto", detalhou Mariana.

A universidade elenca que iniciou o processo de licitação para a elaboração do projeto de restauro, seguindo rigorosamente todos os trâmites legais previstos para intervenções em bens protegidos.

O escopo da contratação contempla projetos complementares, como os de fachada, cobertura, esquadrias, instalações elétricas, hidrossanitárias, acessibilidade e de emergência.

O encontro teve como objetivo destacar a importância do prédio, que é patrimônio Histórico de Pernambuco, e pedir celeridade à UFPE na restauração da estrutura. Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco.

O encontro teve como objetivo destacar a importância do prédio, que é patrimônio Histórico de Pernambuco, e pedir celeridade à UFPE na restauração da estrutura. Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco.

A UFPE afirma que iniciou o processo de licitação para a elaboração do projeto de restauro, seguindo rigorosamente todos os trâmites legais previstos para intervenções em bens protegidos. Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco.

O encontro teve como objetivo destacar a importância do prédio, que é patrimônio Histórico de Pernambuco, e pedir celeridade à UFPE na restauração da estrutura. Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco.

A UFPE afirma que iniciou o processo de licitação para a elaboração do projeto de restauro, seguindo rigorosamente todos os trâmites legais previstos para intervenções em bens protegidos. Foto: Matheus Ribeiro/ Folha de Pernambuco.

Memorial da Medicina

Projetado no estilo neoclássico pelo arquiteto grego de ascendência italiana Giacomo Palumbo, o prédio foi inaugurado 21 abril em 1927 e tombado em 1986 como Patrimônio Histórico de Pernambuco.

No local, que em 2027 completará um século de história, funcionou a primeira Escola Médica de Pernambuco. O prédio é considerado a Casa da Medicina de Pernambuco e resguarda toda a história da medicina pernambucana, com acervos de peças e equipamentos da época de sua fundação.



Peças seculares, como itens de dermatologia, livros históricos, produção científica local, peças de ginecologia — todo um material típico de museu, estão presentes no interior do memorial.

