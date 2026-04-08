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Autismo Ato público de conscientização sobre autismo reúne famílias na Rua da Aurora Ação contou com a participação de famílias, profissionais e pessoas com TEA em um momento de informação, acolhimento e fortalecimento da autonomia e inclusão

Com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), o Instituto do Autismo promoveu, nesta quarta-feira (8), em parceria com o coletivo Amigos da Inclusão, um ato público voltado para o tema. Com o tema “Mais apoio, mais empatia: todo autista precisa de autonomia”, a mobilização foi realizada na Rua da Aurora, área central do Recife.

O evento reuniu famílias, pessoas atendidas pelo instituto e colaboradores em um momento coletivo de informação e visibilidade. Os participantes compartilharam experiências, levantaram cartazes e conversaram sobre a importância de compreender e respeitar as pessoas autistas.

Um dos destaques do encontro foi a apresentação do novo mascote PCD do Instituto do Autismo. Ele fez sua primeira aparição pública durante o ato, em momento marcado por leveza, com espaço para interação, acolhimento e troca entre os participantes.

“O que a gente quer é ocupar a cidade com informação e sensibilidade. Quando a sociedade entende melhor o autismo, ela também aprende a respeitar os diferentes jeitos de existir”, afirmou Kadu Lins, diretor e fundador do Instituto do Autismo.

A mobilização integra a programação do Mês de Conscientização sobre o Autismo. Ao longo do mês, diversas atividades serão realizadas na Região Metropolitana do Recife e ainda no Interior de Pernambuco.

Entre os destaques estão a participação na Caminhada de Conscientização do Autismo, no dia 11 de abril, na Avenida Boa Viagem; a ação “Estação com o Autismo”, em Caruaru, no dia 12; e a Corrida dos Morros, edição Ibura, marcada para o dia 18, com participação exclusiva de pessoas autistas.

Confira a programação do Mês de Conscientização do Autismo – Instituto do Autismo (IDA)

11 de abril (sábado)

Caminhada do Autismo, às 14h30, na Avenida Boa Viagem, reunindo crianças, famílias e apoiadores em um ato público de empatia e conscientização (Participação do Instituto do Autismo com show do Super TEA + Mascotes e Iders);

12 de abril (domingo)

Estação com Autismo em Caruaru, às 8h no Via Parque (Ao lado do Grande Hotel). Participação do Instituto do Autismo;

18 de abril (sábado)

Corrida dos Morros, Edição Ibura, às 9h, na Praça da Primeira Infância, com ponto de apoio no Compaz. Participação do Instituto do Autismo. Corrida exclusiva para autistas.

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