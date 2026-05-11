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Recife Ato público marcará campanha contra a violência sexual de crianças e adolescentes, na Praça do Derby Ação marca lançamento de campanha de combate e integra as ações alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de Maio

A Rede de Enfrentamento à Violência Sexual de Pernambuco (Rede) lança na próxima quinta-feira (14) a campanha “Não à violência sexual contra crianças e adolescentes: prevenir, enfrentar e proteger. Denuncie, Disque 100”.

O lançamento será marcado por um ato público na Praça do Derby, no Centro do Recife, a partir das 14h.

O ato público deve reunir crianças, adolescentes, ativistas e representantes de organizações da sociedade civil que atuam na defesa dos direitos da população infantojuvenil. Também estão previstas participações de profissionais, técnicos e integrantes das instituições que compõem a Rede.

O conteúdo da campanha é composto por linguagem online e offline (faixas, card, spot de rádio e vídeos).

A iniciativa integra as ações alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de Maio. Em 28 de maio, haverá um seminário alusivo à temática do enfrentamento às violências sexuais contra a população infantojuvenil na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap).

Campanha

O objetivo é chamar a atenção da sociedade para a gravidade dos casos de abuso e exploração sexual no estado, além de reforçar a importância da prevenção, do enfrentamento e da denúncia.

Iniciativa integra as ações alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado em 18 de Maio. Foto: Arquivo/Rede.

Dados da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS) apontam que, entre janeiro e março de 2026, foram registrados 589 crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes de 0 a 17 anos em Pernambuco.

Entre as vítimas de estupro, a faixa etária de 0 a 11 anos contabiliza 121 meninas e 47 meninos. Já entre adolescentes de 12 a 17 anos, foram registrados 217 casos envolvendo vítimas do sexo feminino e 59 do sexo masculino.

Já a Polícia Rodoviária Federal identificou, em 2025, 132 pontos de alta vulnerabilidade para exploração sexual de crianças e adolescentes (ESCCA) durante fiscalizações em locais como bares e postos de combustíveis.

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