MUNDO Ato terrorista deixa cinco pessoas atropeladas e nove esfaqueadas na Coreia do Sul Motorista avançou sobre a calçada em Seongnam, menos de um mês depois de outro incidente semelhante em Seul

Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas na quinta-feira (3) em um esfaqueamento e atropelamento em Seongnam, uma cidade a sudeste de Seul, disseram autoridades, no segundo incidente semelhante na área metropolitana de Seul em um mês.

Cinco das vítimas foram atropeladas por um motorista que avançou sobre a calçada. Outras nove foram esfaqueadas, disse um porta-voz do Corpo de Bombeiros de Gyeonggi-do, uma província próxima a Seul.

Yoon Hee Keun, comissário-geral da Agência Nacional de Polícia, disse em entrevista coletiva na quinta-feira que o ataque de Seongnam estava sendo tratado como um "ato terrorista".

— Uma série de incidentes semelhantes ocorreram recentemente — disse Yoon. — Esperamos que todas as punições possíveis, incluindo prisão, sejam aplicadas.

Todas as vítimas foram levadas para hospitais próximos com ferimentos graves, exceto uma delas, que sofreu ferimentos leves após ser atingida pelo veículo. A polícia em Seongnam não forneceu mais detalhes sobre o incidente e sobre o suspeito ou suspeitos do caso.



Esfaqueamentos e casos de violência usando carros são raros na Coreia do Sul. Mas o incidente de quinta-feira chocou o país menos de um mês depois de outro incidente semelhante, em uma estação de metrô em Seul, deixar uma pessoa morta e outras três feridas.

A polícia de Seul identificou o suspeito do ataque, na ocasião, e o prendeu sob a acusação de homicídio e tentativa de homicídio, além de roubo e fraude.

